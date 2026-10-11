ノイアーのミスで揺れるバイエルン。GKを交代すべきか…「ウルビヒが準備を整えなければ」

バイエルンがゴールキーパーの問題に揺れている。『スカイスポーツ』が伝えた。

バイエルンは11日、ブンデスリーガ第5節でアウクスブルクと対戦。開始6秒でマヌエル・ノイアーのミスから失点を喫し、その後同点ゴールを奪ったものの最終的に2-2のドローで終えている。

ノイアーのミスが議論の対象となっており、現地メディアでは「バイエルンの若き才能、ヨナス・ウルビヒが新たな正GKの座に就く時が近づいているのか、という疑問がある」と分析。元ドイツ代表MFシュテファン・フロイント氏はこう述べた。

「我々はマヌエル・ノイアーの功績を正当に擁護しているし、彼がライプツィヒ戦でも素晴らしいパフォーマンスを見せてくれることは誰もが知っている。しかし、今年はマヌエルの最後の年であり、その後はウルビヒが準備を整えなければならない。私の考えでは、ウルビヒが正GKになるのは今シーズン中に実現しなければならない。それ以降では遅すぎるからだ。彼はあらゆる大会で要求に応えられることを証明してきた。もしウルビヒがうまくいかなかったとしても、ノイアーは依然としてその地位に留まるだろう」

また、ローター・マテウス氏もウルビヒについて「プレースタイル、ボディランゲージ、そしてボールをキャッチする手際の良さは、まるで若き日のマヌエル・ノイアーのようだ」と評価し、こう続けた。

「彼の落ち着いたプレーぶりは、テア・シュテーゲンよりも優れている。ウルビヒははるかに正確で、明確で、リラックスしている」

「「彼は十分な出場機会を得られると思う。ウルビヒはバイエルン・ミュンヘンと代表チームの両方でナンバーワン・ゴールキーパーになるためのあらゆる条件を満たしている。彼は本当に素晴らしい選手で、ノイアーから多くを学び、いずれはノイアーの後継者となるだろう。それが今シーズンになるか来シーズンになるかは、ノイアーの成績次第だ」