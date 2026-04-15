バイエルン指揮官、CLレアル・マドリー戦へ「有利な立場にあるが…非常に危険な存在だ」

バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は、レアル・マドリー戦前の記者会見に出席した。スペイン『アス』が伝えている。

チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦では、敵地でバイエルンが2-1と先勝。ミュンヘンでの第2戦を前にコンパニ監督は「良い結果だったと思う」としつつ、「まだ何も決まっていない」と続けた。

「この結果のおかげで、明日ホームで勝利を目指して戦えるようになった。今はただ、そのことだけに集中している。少し有利な立場にはあるが、それ以上のことはない。難しい試合になるだろうし、まだ何も決まっていない。明日に向けて、もっと良くなれると思っている」

「ベルナベウでの勝利は自信につながるが、今度はアリアンツ・アレーナでそれを証明しなければならない。もっと良いプレーができることを証明しなければならない。彼らのクオリティ、スピードは非常に危険だ。だが、我々は自分たちのプレーに集中し、解決策を見出すことに専念しなければならないと思う」

また、第1戦で圧倒的な存在感を見せたマイケル・オリーセについて「信じられないほど高いレベルでプレーしている」と評価した。

「いつか間違いなくトッププレーヤーの一人になるだろう。今のところ、彼は正しい道を歩んでいる。信じられないほどのレベルでトッププレーヤーの一人だ。しかし、私が『彼は今、最高の選手の一人だ』と言ったらどうなるか分かっている。だから、彼のパフォーマンス、過去18ヶ月間のパフォーマンスについて話そう。彼がこの調子を維持してくれることを願っている」