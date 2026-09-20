バイエルンを3冠に導いた名将右腕が74歳で死去…最後の仕事はドルトムント

バイエルン・ミュンヘンはピーター・ヘルマン氏が筋萎縮性側索硬化症（ALS）との長い闘病の末 、74歳で死去したと発表した。

ヘルマン氏は、ニュルンベルク、バイエルン・ミュンヘン、シャルケ、ハンブルガーSV、フォルトゥナ・デュッセルドルフ、ボルシア・ドルトムントでのアシスタントコーチを経験。バイエルン時代にはユップ・ハインケスの右腕として2012-13シーズンの3冠を経験していた。

2017年秋、ハインケス監督が再び最多優勝を誇るバイエルンの指揮を執ると、復帰し、2018年夏にハインケス監督が退任した後も同クラブに留まった。最後の仕事はドルトムントだったが、2022年12月に健康上の理由で退団となっていた。

バイエルン・ミュンヘンのヘルベルト・ハイナー会長はクラブの声明の中で以下のように述べている。

「ヘルマン氏のご家族、ご親族、そして多くの仲間の方々に心よりお悔やみ申し上げます。彼はデットマー・クラーマー監督の下でプレーし、その後、ユップ・ハインケス、ドラゴスラフ・ステパノヴィッチ、ベルティ・フォクツといった名将たちを、その専門知識と常に謙虚な人柄で支えました。サッカーは、必ずしも脚光を浴びようとはせずとも、すべてを輝かせるペーター・ヘルマン氏のような人物によって成り立っています。2013年の歴史的な3冠達成も、彼の名と深く結びついています」