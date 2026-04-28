伊藤洋輝所属のバイエルン・ミュンヘンは、2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝でレアル・マドリードを下して2季ぶりのベスト4進出を決めた。6季ぶりの決勝進出を懸けた準決勝ではいつ、どのクラブと対戦するのだろうか。

本記事では、バイエルンのCL準決勝の試合日程や放送・配信予定を紹介する。

バイエルンのCL準決勝はいつ？

バイエルンは、UEFAチャンピオンズリーグ準決勝でディフェンディング・チャンピオンのパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦する。ファーストレグは現地時間4月28日(火)、日本時間4月29日(水)にPSGの本拠地で、セカンドレグは現地時間5月6日(水)、日本時間5月7日(木)にバイエルンの本拠地で開催される。

■CL準決勝バイエルン戦の試合日程

試合日時 ラウンド 対戦カード 会場 4/29(水)

4:00 1stレグ PSG

vs バイエルン パルク・デ・プランス

（フランス・パリ） 5/7(木)

4:00 2ndレグ バイエルン

vs PSG アリアンツ・アレーナ

（ドイツ・ミュンヘン）

※日本時間表記

CL準決勝の放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ準決勝は『WOWOW』、『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信。また、『Leminoプレミアム』では厳選された準決勝の2試合を配信する予定だ（配信試合は後日発表）。

地上波によるテレビ放送、DAZNなど他のインターネットプラットフォームでの中継・配信は予定されていない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 990円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり