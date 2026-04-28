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CL準決勝バイエルン戦はWOWOWオンデマンドで全試合ライブ配信！
Yuta Tokuma

伊藤洋輝の出場は？バイエルンのCL準決勝はいつ？何時から？試合日程・放送予定

チャンピオンズ リーグ
バイエルン
パリ・サンジェルマン 対 バイエルン
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
伊藤洋輝

【CLバイエルン戦 放送予定】UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ベスト4入りを決めたバイエルン・ミュンヘンの準決勝試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介する。

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伊藤洋輝所属のバイエルン・ミュンヘンは、2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝でレアル・マドリードを下して2季ぶりのベスト4進出を決めた。6季ぶりの決勝進出を懸けた準決勝ではいつ、どのクラブと対戦するのだろうか。

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本記事では、バイエルンのCL準決勝の試合日程や放送・配信予定を紹介する。

バイエルンのCL準決勝はいつ？

バイエルンは、UEFAチャンピオンズリーグ準決勝でディフェンディング・チャンピオンのパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦する。ファーストレグは現地時間4月28日(火)、日本時間4月29日(水)にPSGの本拠地で、セカンドレグは現地時間5月6日(水)、日本時間5月7日(木)にバイエルンの本拠地で開催される。

■CL準決勝バイエルン戦の試合日程

試合日時ラウンド対戦カード会場
4/29(水)
4:00		1stレグPSG
vs バイエルン		パルク・デ・プランス
（フランス・パリ）
5/7(木)
4:00		2ndレグバイエルン
vs PSG		アリアンツ・アレーナ
（ドイツ・ミュンヘン）

※日本時間表記

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CL準決勝の放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ準決勝は『WOWOW』、『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信。また、『Leminoプレミアム』では厳選された準決勝の2試合を配信する予定だ（配信試合は後日発表）。

地上波によるテレビ放送、DAZNなど他のインターネットプラットフォームでの中継・配信は予定されていない。

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
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[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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