伊藤洋輝所属のバイエルン・ミュンヘンは、2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝でレアル・マドリードを下して2季ぶりのベスト4進出を決めた。6季ぶりの決勝進出を懸けた準決勝ではいつ、どのクラブと対戦するのだろうか。
本記事では、バイエルンのCL準決勝の試合日程や放送・配信予定を紹介する。
バイエルンのCL準決勝はいつ？
バイエルンは、UEFAチャンピオンズリーグ準決勝でディフェンディング・チャンピオンのパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦する。ファーストレグは現地時間4月28日(火)、日本時間4月29日(水)にPSGの本拠地で、セカンドレグは現地時間5月6日(水)、日本時間5月7日(木)にバイエルンの本拠地で開催される。
■CL準決勝バイエルン戦の試合日程
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|会場
|4/29(水)
4:00
|1stレグ
|PSG
vs バイエルン
|パルク・デ・プランス
（フランス・パリ）
|5/7(木)
4:00
|2ndレグ
|バイエルン
vs PSG
|アリアンツ・アレーナ
（ドイツ・ミュンヘン）
※日本時間表記
CL準決勝の放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ準決勝は『WOWOW』、『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信。また、『Leminoプレミアム』では厳選された準決勝の2試合を配信する予定だ（配信試合は後日発表）。
地上波によるテレビ放送、DAZNなど他のインターネットプラットフォームでの中継・配信は予定されていない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOW
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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|990円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり