あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Gabriel JesusGetty Images
Ryo Mika

バルセロナ、“新9番”はジェズスに決定！総額26億円でアーセナルから獲得…契約は2029年まで

移籍情報
バルセロナ
ラ・リーガ
アーセナル
プレミアリーグ
ガブリエウ・ジェズス

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】バルセロナ（ラ・リーガ）は1日、アーセナル（プレミアリーグ）からFWガブリエウ・ジェズスを獲得した。


26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

バルセロナは1日、アーセナルからFWガブリエウ・ジェズスを獲得した。


今季ラ・リーガ三連覇を目指すバルセロナ。しかし、今夏の移籍市場でロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスが退団し、ストライカー補強の必要性が指摘されていた。そして、長らくアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの獲得を目指しており、本人も移籍を熱望していることが伝えられていたが、アトレティコ・マドリー側が交渉を断固として拒否。こうした状況からターゲット変更を余儀なくされていた。


そうした中でバルセロナは、移籍市場最終盤にアーセナルで戦力外とされていたジェズスに注目。迅速に交渉を進めていることが伝えられており、29歳FWは31日にはバルセロナに到着、本拠地カンプ・ノウで行われた第3節ラージョ・バジェカーノ戦(5-2)をスタンドで観戦している。


そしてラ・リーガの“デッドラインデー”となる1日、バルセロナはジェズスの完全移籍を発表。契約は2029年6月までの3年間となった。


なお移籍専門記者ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バルセロナはアーセナルに移籍金1000万ユーロ＋ボーナス400万ユーロ、総額1400万ユーロ（約26億円）を支払う模様。また、将来的に放出した際に20％の売却益を支払う再売却条項も付帯していると伝えられている。

▶CL/EL26-27もWOWOW独占生中継！大幅値下げの「シーズンパス」販売中！

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー