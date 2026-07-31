バルセロナがフリアンに不法接触？アトレティコがREFEに訴え…懲戒手続きへ調査開始か

アトレティコ・マドリーは、アルゼンチン代表FWフリアン・アルバレス獲得を巡りバルセロナに不審な動きがあったとして、スペインサッカー連盟（REFE）に通報したようだ。





アトレティコで公式戦106試合49ゴール17アシストを記録してきたフリアン・アルバレス。しかし、アルゼンチン代表として参加していたFIFAワールドカップ2026で「全員にとって最善なのは移籍することだと思う。僕は夢を叶えたいんだ」と移籍希望を明言し、その去就が大きな注目を集めている。





その後、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長はアトレティコに移籍金1億ユーロ（約185億円）を提示したことを公にしつつ、「J・アルバレス獲得の主導権は私たちにある」と明言。さらに「ビッグクラブはいたくない選手を喜んで送り出すもの」など、繰り返し獲得交渉について言及していた。





そうした中で『The Athletic』によると、アトレティコはバルセロナが不法に選手に接触したとして、REFEに通報した模様。クラブ間の倫理規定違反の疑いがあるとして申し立てを行ったようだ。一方で、バルセロナ側は異議を申し立てる構えを見せているという。





また『マルカ』は、バルセロナがすでにRFEFから懲戒手続きに関する通知を受け取ったと指摘。今後は両クラブがそれぞれの主張を提示することになると伝えられている。今後の動向に注目だ。