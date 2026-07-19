バルセロナ会長、J・アルバレス売却を拒むアトレティコに…「ビッグクラブはいたくない選手を喜んで送り出すもの」「最後にはバルサに来るさ」

バルセロナのジョアン・ラポルタ会長が、FWフリアン・アルバレス移籍を頑なに拒むアトレティコ・マドリーについてコメントした。スペイン『マルカ』がコメントを伝えている。

北中米ワールドカップ開催中、アトレティコ退団の意思を表明したフリアン・アルバレスだが、アトレティコ側は裏でバルセロナが手を回していると大激怒。バルセロナの移籍金1億ユーロのオファーを退け、契約解除金5億ユーロ（約920億円）の支払いだけを要求している。

このアトレティコの頑なな態度に対して、ラポルタ会長が再びコメント。先に「オファーには有効期限がある」「J・アルバレス獲得の主導権は私たちにある」と発言していた同会長は、強気な姿勢を崩さなかった。

「私はすべての意見を尊重する。ヒル・マリン（アトレティコCEO）ほか、すべての意見をね」

「しかし、その選手は絶対にバルサに行かないと言われても、結局はやって来るんだよ……」

「選手が去りたいというとき、バルサはいつだって喜んで送り出す。ビッグクラブは、痛くないと思っている選手を留めようとしてはいけないんだ」

「私たちはすでにオファーを提示している。彼は私たちの監督が求める選手であり、だからアトレティコにオファーを提示したんだ。私たちにとって、とても重要かつ良質なオファーだよ」