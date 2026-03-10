ニューカッスル戦に臨むバルセロナ、フリック「プレミアは世界最高リーグ。あそこには大金がある」

バルセロナは10日にチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦1stレグ、アウェーでのニューカッスル戦に臨む。前日会見に出席したハンジ・フリック監督は、プレミアリーグの強大さとニューカッスルの長所に触れながら、自分たちのスタイルを貫いて勝利する意欲を示した。

「ニューカッスルは良いプレーを見せるチームだ。1対1で良いプレスを見せ、その攻撃はスピーディーだ。私たちは誇りと勇気でもって良い守備を見せなくてはならない。この対戦は2試合で決まるノックアウトラウンドだ。私たちはコパのアトレティコ戦の経験も生かす必要がある」

「私たちはバルサの哲学を貫き通したい。プレミアリーグは世界最高のリーグだ。あそこは信じられないリーグで、大金を持って様々な決断を下すことができる。だが私たちも彼らのように強いチームだし、自分たちの哲学を世界に示したいと思っているよ」

フリック監督はその一方で、チャビ・エルナンデス前監督の物議を醸した発言についても言及。チャビ前監督はFWリオネル・メッシがバルセロナ復帰を希望していたものの、ジョアン・ラポルタ氏が「彼が戻ってくれば諍いが起こる」との理由で、獲得を取り止めたことを主張していた。

フリック監督は、バルセロナの会長選挙に関連したこの話題が、チームに影響することを危惧している。

「私たちは同業者であり、良い関係を築いている。彼がバルサ率いていた頃にここを訪問したこともあるよ。……その一件についてはプライベートなことだ。私は真実を知っているし、自分の心にだけとどめておきたいと思う」

「そういったことを話すのに適切な時期かどうかは、彼に聞いてみてほしい。チームに影響がないことを願っているよ」

ドイツ人指揮官はまた、自チームの若手選手たちの成長ぶりについてもコメント。とりわけDFパウ・クバルシの能力の高さを強調している。

「クバ（ルシ）、ラミン（・ヤマル）、フェルミン、ベルナル……私たちは若いチームだ。彼らは素晴らしいよ。毎試合、成長を続けている」

「クバルシの守備能力は凄まじい。彼の守備はラミンのレベルにあると言える。彼がチームにいてくれて、とてもうれしいよ」