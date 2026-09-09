バルセロナ指揮官フリック「ヤマルは素晴らしい選手だ。バロンドールに値する」

バルセロナのハンジ・フリック監督がラミン・ヤマルを称賛した。『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。

バルセロナは9日、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節でフェイエノールトと対戦。ハフィーニャが2ゴールを挙げ、キャプテンマークも巻いたヤマルもFKから得点。5-1と勝利を収め、フリックは「チームの雰囲気は良い。ハフィーニャとラミン・ヤマルを嬉しく思う」と喜んだ。

先日、バロンドールの最終候補者30名が発表。ヤマルがバロンドールに値するかどうかについては、「もちろん、彼は私の選手だ。彼は特別な、素晴らしい選手だ。彼はそれに値する」と話した。一方で、30名から漏れたハフィーニャにも「素晴らしいプレーだった。彼もこのリストに載るべきだが、我々が変えることはできない」と述べた。

今季は好調で圧倒的な強さを見せるチームについては「我々が非常に良いプレーをし、懸命に努力し、ボールコントロールに優れているからだ」とし、こう続けた。

「我々は向上できるし、向上しなければならない。それが我々がすべきことだ。トレーニングにおいて、強度と質を維持し続けること。そして今、我々は何を改善する必要があるのかを見極めなければならない」