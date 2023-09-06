2023年バロンドール候補30選手が決定！8度目目指すメッシや3冠達成ハーランドらが名を連ねる

Ray Sasaki
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【欧州・海外サッカーニュース】2023年バロンドール受賞者は、10月30日に発表される。

2023年バロンドールの候補者30選手が6日に発表された。

1956年から毎年行われてきたバロンドールは、シーズンに最も活躍した選手に贈られるフットボール界で最も威厳のある個人タイトル。昨年はレアル・マドリーに所属していたカリム・ベンゼマが初めて同賞に輝いた。

バロンドールを主催する『フランス・フットボール』は6日に2023年の候補30選手を発表。史上最多となる8度目の受賞を目指すリオネル・メッシ、マンチェスター・シティで3冠を達成したアーリング・ハーランドやケヴィン・デ・ブライネらが選出された。また、15選手が初の候補入りとなっている。

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なお、2023年バロンドール受賞者は10月30日にパリで行われる授賞式で発表される。

2023年バロンドールの候補者30選手は以下の通り。

フリアン・アルバレス（アルゼンチン／マンチェスター・シティ）

ニコロ・バレッラ（イタリア／インテル）

ジュード・ベリンガム（イングランド／ドルトムント→レアル・マドリー）

カリム・ベンゼマ（フランス／レアル・マドリー→アル・イテハド）

ヤシン・ブヌ（モロッコ／セビージャ→アル・ヒラル）

ケヴィン・デ・ブライネ（ベルギー／マンチェスター・シティ）

ルベン・ディアス（ポルトガル／マンチェスター・シティ）

アントワーヌ・グリーズマン（フランス／アトレティコ・マドリー）

イルカイ・ギュンドアン（ドイツ／マンチェスター・シティ→バルセロナ）

ヨシュコ・グヴァルディオル（クロアチア／RBライプツィヒ→マンチェスター・シティ）

アーリング・ハーランド（ノルウェー／マンチェスター・シティ）

ハリー・ケイン（イングランド／トッテナム→バイエルン・ミュンヘン）

キム・ミンジェ（韓国／ナポリ→バイエルン・ミュンヘン）

ランダル・コロ・ムアニ（フランス／フランクフルト→パリ・サンジェルマン）

クヴィチャ・クヴァラツヘリア（ジョージア／ナポリ）

ロベルト・レヴァンドフスキ（ポーランド／バルセロナ）

エミリアーノ・マルティネス（アルゼンチン／アストン・ヴィラ）

ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン／インテル）

キリアン・エンバペ（フランス／パリ・サンジェルマン）

リオネル・メッシ（アルゼンチン／パリ・サンジェルマン→インテル・マイアミ）

ルカ・モドリッチ（クロアチア／レアル・マドリー）

ジャマル・ムシアラ（ドイツ／バイエルン・ミュンヘン）

マルティン・ウーデゴール（ノルウェー／アーセナル）

アンドレ・オナナ（カメルーン／インテル→マンチェスター・ユナイテッド）

ヴィクター・オシムヘン（ナイジェリア／ナポリ）

ロドリ（スペイン／マンチェスター・シティ）

ブカヨ・サカ（イングランド／アーセナル）

モハメド・サラー（エジプト／リヴァプール）

ベルナルド・シウヴァ（ポルトガル／マンチェスター・シティ）

ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル／レアル・マドリー）

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