2023年バロンドール候補30選手が決定！8度目目指すメッシや3冠達成ハーランドらが名を連ねる

2023年バロンドールの候補者30選手が6日に発表された。
1956年から毎年行われてきたバロンドールは、シーズンに最も活躍した選手に贈られるフットボール界で最も威厳のある個人タイトル。昨年はレアル・マドリーに所属していたカリム・ベンゼマが初めて同賞に輝いた。
バロンドールを主催する『フランス・フットボール』は6日に2023年の候補30選手を発表。史上最多となる8度目の受賞を目指すリオネル・メッシ、マンチェスター・シティで3冠を達成したアーリング・ハーランドやケヴィン・デ・ブライネらが選出された。また、15選手が初の候補入りとなっている。
なお、2023年バロンドール受賞者は10月30日にパリで行われる授賞式で発表される。
2023年バロンドールの候補者30選手は以下の通り。
フリアン・アルバレス（アルゼンチン／マンチェスター・シティ）
ニコロ・バレッラ（イタリア／インテル）
ジュード・ベリンガム（イングランド／ドルトムント→レアル・マドリー）
カリム・ベンゼマ（フランス／レアル・マドリー→アル・イテハド）
ヤシン・ブヌ（モロッコ／セビージャ→アル・ヒラル）
ケヴィン・デ・ブライネ（ベルギー／マンチェスター・シティ）
ルベン・ディアス（ポルトガル／マンチェスター・シティ）
アントワーヌ・グリーズマン（フランス／アトレティコ・マドリー）
イルカイ・ギュンドアン（ドイツ／マンチェスター・シティ→バルセロナ）
ヨシュコ・グヴァルディオル（クロアチア／RBライプツィヒ→マンチェスター・シティ）
アーリング・ハーランド（ノルウェー／マンチェスター・シティ）
ハリー・ケイン（イングランド／トッテナム→バイエルン・ミュンヘン）
キム・ミンジェ（韓国／ナポリ→バイエルン・ミュンヘン）
ランダル・コロ・ムアニ（フランス／フランクフルト→パリ・サンジェルマン）
クヴィチャ・クヴァラツヘリア（ジョージア／ナポリ）
ロベルト・レヴァンドフスキ（ポーランド／バルセロナ）
エミリアーノ・マルティネス（アルゼンチン／アストン・ヴィラ）
ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン／インテル）
キリアン・エンバペ（フランス／パリ・サンジェルマン）
リオネル・メッシ（アルゼンチン／パリ・サンジェルマン→インテル・マイアミ）
ルカ・モドリッチ（クロアチア／レアル・マドリー）
ジャマル・ムシアラ（ドイツ／バイエルン・ミュンヘン）
マルティン・ウーデゴール（ノルウェー／アーセナル）
アンドレ・オナナ（カメルーン／インテル→マンチェスター・ユナイテッド）
ヴィクター・オシムヘン（ナイジェリア／ナポリ）
ロドリ（スペイン／マンチェスター・シティ）
ブカヨ・サカ（イングランド／アーセナル）
モハメド・サラー（エジプト／リヴァプール）
ベルナルド・シウヴァ（ポルトガル／マンチェスター・シティ）
ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル／レアル・マドリー）