バロンドールの候補者30名が発表…ヤマルやケイン、エンバペらがノミネート

バロンドールの候補者30名が発表されている。

今回の最有力候補はスペイン代表でワールドカップ優勝に貢献したラミン・ヤマル、パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ連覇に貢献したウスマン・デンベレ、バイエルンとイングランド代表で中心的な役割を担うハリー・ケイン。いずれもノミネートされ、レアル・マドリーのジュード・ベリンガムとアーセナルのデクラン・ライスとともに、30人の最終候補リストに名を連ねた。

インテル・マイアミのFWリオネル・メッシは、自身9度目のバロンドール受賞を目指しており、ノミネートされた。一方、クリスティアーノ・ロナウドはアル・ナスルでサウジ・プロリーグを制覇したにもかかわらず、ノミネートされていない。

この賞は1956年にフランス・フットボール誌によって創設されてから70周年を迎え、受賞者は10月26日にロンドンで行われる式典で発表される。

候補者は以下の通り。

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）

パウ・クバルシ（バルセロナ）

マルク・ククレジャ（レアル・マドリー）

ウスマン・デンベレ（PSG）

ルイス・ディアス（バイエルン・ミュンヘン）

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）

アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ)

ガブリエウ（アーセナル）

ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）

アクラフ・ハキミ（PSG）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）

フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG）

マルキーニョス（PSG）

サディオ・マネ（アル・ナスル）

ラウタロ・マルティネス（インテル）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）

ヌーノ・メンデス（PSG）

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）

マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）

ジョアン・ネヴェス（PSG）

ウィリアム・パチョ（PSG）

ジュリアン・キニョネス（アル・カディシア）

デクラン・ライス（アーセナル）

ロドリ（バルセロナ）

フェラン・トーレス（PSG）

ファビアン・ルイス（PSG）

ウィリアム・サリバ（アーセナル）

ダヨ・ウパメカノ (バイエルン・ミュンヘン)

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）

ヴィティーニャ（PSG）