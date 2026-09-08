バロンドールの候補者30名が発表…ヤマルやケイン、エンバペらがノミネート

バロンドールの候補者30名が発表されている。
今回の最有力候補はスペイン代表でワールドカップ優勝に貢献したラミン・ヤマル、パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ連覇に貢献したウスマン・デンベレ、バイエルンとイングランド代表で中心的な役割を担うハリー・ケイン。いずれもノミネートされ、レアル・マドリーのジュード・ベリンガムとアーセナルのデクラン・ライスとともに、30人の最終候補リストに名を連ねた。
インテル・マイアミのFWリオネル・メッシは、自身9度目のバロンドール受賞を目指しており、ノミネートされた。一方、クリスティアーノ・ロナウドはアル・ナスルでサウジ・プロリーグを制覇したにもかかわらず、ノミネートされていない。
この賞は1956年にフランス・フットボール誌によって創設されてから70周年を迎え、受賞者は10月26日にロンドンで行われる式典で発表される。
候補者は以下の通り。
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
マルク・ククレジャ（レアル・マドリー）
ウスマン・デンベレ（PSG）
ルイス・ディアス（バイエルン・ミュンヘン）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ)
ガブリエウ（アーセナル）
ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）
アクラフ・ハキミ（PSG）
ラミン・ヤマル（バルセロナ）
フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG）
マルキーニョス（PSG）
サディオ・マネ（アル・ナスル）
ラウタロ・マルティネス（インテル）
キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）
ヌーノ・メンデス（PSG）
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）
マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）
ジョアン・ネヴェス（PSG）
ウィリアム・パチョ（PSG）
ジュリアン・キニョネス（アル・カディシア）
デクラン・ライス（アーセナル）
ロドリ（バルセロナ）
フェラン・トーレス（PSG）
ファビアン・ルイス（PSG）
ウィリアム・サリバ（アーセナル）
ダヨ・ウパメカノ (バイエルン・ミュンヘン)
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）
ヴィティーニャ（PSG）