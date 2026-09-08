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Harry Kane Ballon d'Or 2026 Lamine YamalGetty/GOAL
Kyoya Saito

バロンドールの候補者30名が発表…ヤマルやケイン、エンバペらがノミネート

バロンドール
バイエルン
チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
ハリー・ケイン
ラミン・ヤマル

【欧州・海外サッカー ニュース】バロンドールの候補者が発表された。

バロンドールの候補者30名が発表されている。

今回の最有力候補はスペイン代表でワールドカップ優勝に貢献したラミン・ヤマル、パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ連覇に貢献したウスマン・デンベレ、バイエルンとイングランド代表で中心的な役割を担うハリー・ケイン。いずれもノミネートされ、レアル・マドリーのジュード・ベリンガムとアーセナルのデクラン・ライスとともに、30人の最終候補リストに名を連ねた。

インテル・マイアミのFWリオネル・メッシは、自身9度目のバロンドール受賞を目指しており、ノミネートされた。一方、クリスティアーノ・ロナウドはアル・ナスルでサウジ・プロリーグを制覇したにもかかわらず、ノミネートされていない。

この賞は1956年にフランス・フットボール誌によって創設されてから70周年を迎え、受賞者は10月26日にロンドンで行われる式典で発表される。

候補者は以下の通り。

チャンピオンズ リーグ
バイエルン crest
バイエルン
FCB
ボデ/グリムト crest
ボデ/グリムト
BOD
ラ・リーガ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
ラージョ・バジェカーノ crest
ラージョ・バジェカーノ
RAY

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）

パウ・クバルシ（バルセロナ）

マルク・ククレジャ（レアル・マドリー）

ウスマン・デンベレ（PSG）

ルイス・ディアス（バイエルン・ミュンヘン）

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）

アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ)

ガブリエウ（アーセナル）

ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）

アクラフ・ハキミ（PSG）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）

フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG）

マルキーニョス（PSG）

サディオ・マネ（アル・ナスル）

ラウタロ・マルティネス（インテル）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）

ヌーノ・メンデス（PSG）

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）

マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）

ジョアン・ネヴェス（PSG）

ウィリアム・パチョ（PSG）

ジュリアン・キニョネス（アル・カディシア）

デクラン・ライス（アーセナル）

ロドリ（バルセロナ）

フェラン・トーレス（PSG）

ファビアン・ルイス（PSG）

ウィリアム・サリバ（アーセナル）

ダヨ・ウパメカノ (バイエルン・ミュンヘン)

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）

ヴィティーニャ（PSG）

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