「勝利は奇跡。上田綺世がしっかりと決めきってくれた」新天地デビュー戦で早速ゴール！リール会長が感謝

リールでのデビュー戦で決勝点を挙げた日本代表FW上田綺世について、会長も称賛している。





昨季フェイエノールトでエールディヴィジ31試合25ゴールと得点王に輝き、日本代表として出場したFIFAワールドカップ2026でも活躍を見せた上田綺世。すると今夏の移籍市場最終盤に、フランスの強豪リールへと1500万ユーロとされる移籍金で加入している。





そんな28歳FWだが、移籍決定から4日後のトゥールーズ戦で早速新天地デビュー。チームが苦しんでいた中で57分に投入されると、73分には見事な動き出しからリールでの初ゴールを奪った。これが決勝点となり、リールはリーグ・アン開幕2勝目（1分け）を挙げている。





試合後、オリヴィエ・レタン会長はクラブ公式HPで厳しい試合になったと振り返っている。





「先週のPSG戦では素晴らしい試合をして、勝利まであと一歩まで迫り、献身的な姿勢とチームの団結力を示した。試合後、監督には『あの姿勢を維持できれば、多くの試合に勝てるはずだ』と伝えたよ。しかし今夜に関しては、注意が必要だと言わざるを得ない。そうした要素が欠けた途端、我々は全く戦えなくなってしまうからだ。今夜の試合では、選手の姿勢や振る舞いにおいて懸念すべき点が確認できた。ハーフタイムに監督が選手たちを厳しく叱咤激励し、素晴らしい対応をしてくれたね。我々にはこれまでとは違うレベルの献身的な姿勢が必要だ。あのような内容の試合は許されない」





そのうえで会長は、初ゴールを奪った上田綺世とチームを何度も救ったGKベルケ・オゼルに感謝を述べた。





「勝利を収められたのは奇跡だ。ベルケのおかげとも言えるだろう。そして、アヤセはチャンスをしっかりと決めきってくれた」





「アンジェ戦やPSG戦の後も我々は浮かれていない。今日についてもパニックにはならない。だが、ハイレベルな試合に臨むにあたって注意すべき点はある。今日は運に恵まれた。このような内容を繰り返してはいけないね」





なおリールの次戦は8日、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節でレアル・ベティスと対戦する。