快挙達成の上田綺世、今夏にステップアップか…「素晴らしい移籍が成立する可能性は十分」と現地メディア指摘

今季のエールディヴィジ得点王に輝いた日本代表FW上田綺世について、オランダメディア『VoetbalPrimeur』が絶賛している。

今季フェイエノールトでの3シーズン目を迎えた上田綺世。ロビン・ファン・ペルシー監督の下ではシーズン序盤から得点を量産すると、第15節ズヴォレ戦(6-1)では1試合4ゴールを記録するなど、見事なパフォーマンスを続けた。リーグ戦31試合で25ゴールを叩き出し、2位のミカ・ゴッツに8ゴール差をつけてエールディヴィジの得点王に輝いている。

そんな日本人選手初の快挙を達成した27歳FWだが、オランダメディアから絶賛を集めている。『VoetbalPrimeur』は読者投票による年間最優秀選手ランキングで、上田綺世が3位に入ったことを発表。今季のパフォーマンスを称えた。

「フェイエノールトが上田綺世に900万ユーロを支払って3年が経過した。当初はサンティアゴ・ヒメネスの影から抜け出すのに苦労していたが、当時の指揮官アルネ・スロットは『彼の中には真のストライカーがいる』と常に信じていた」

「そして今季、彼はスロットの期待に完全に応えている。身長は高くないが、ゴールへの嗅覚は抜群。ヘディングも得意だ。ファン・ペルシーの指導の下、輝きを放ち続けている。おそらく、同胞の渡辺剛の加入もパフォーマンスに大きく影響したのだろう。特に前半戦はまさに止められない活躍だった。一時調子を落とした時期もあったが、これはコンディションの問題。スランプを克服し、25ゴールで得点王を獲得した」

「過去の記録を振り返ると、上田綺世の偉業がいかに驚異的かわかるはずだ。過去40年間で、エールディヴィジで25ゴール以上を記録したフェイエノールトの選手はわずか3人だけ。わずか3年間でゴールマシーンへと成長した彼は、VPアワードで銅メダルに輝いている」

そして同メディアは、「生粋のストライカーであり、特に空中戦では絶妙なタイミングを把握している。ほぼ止められない存在だ。今夏、日本代表としてワールドカップで好成績を残せば、素晴らしい移籍が成立する可能性は十分にある。フェイエノールトでは苦しいスタートだったが、大きな利益を得て円満に去ることになるだろう」と今夏のステップアップを予想している。