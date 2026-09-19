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ラ・リーガ
team-logoアトレティコ・マドリー
Riyadh Air Metropolitano
team-logoレアル・マドリー
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Yuta Tokuma
協力：

【9月20日】アトレティコ・マドリードvsレアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第7節

ラ・リーガ
アトレティコ・マドリー 対 レアル・マドリー
アトレティコ・マドリー
レアル・マドリー

【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2026-27第7節、アトレティコ・マドリード対レアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのラ・リーガ第7節が9月20日(日)に開催され、アトレティコ・マドリードと、レアル・マドリードが対戦する。

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本記事では、アトレティコvsレアル・マドリードの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アトレティコvsレアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間

アトレティコ・マドリードvsレアル・マドリードは、日本時間2026年9月20日(日)にアトレティコのホーム、リヤド・エア・メトロポリターノで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2026-27 第7節
  • 日時：2026年9月20日(日)23:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：アトレティコ・マドリード vs レアル・マドリード
  • 会場：リヤド・エア・メトロポリターノ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNやU-NEXT、大会公式サイトにてご確認ください。

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アトレティコvsレアル・マドリードの放送・配信予定

サービス

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アトレティコvsレアル・マドリードのおすすめ視聴方法

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なお、「U-NEXTサッカーパック」はプレミアリーグ全試合やDFBポカール注目試合をライブ配信。エールディヴィジ、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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また、『DAZN』ではラ・リーガ以外にもブンデスリーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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アトレティコvsレアル・マドリード チーム情報

アトレティコ・マドリー vs レアル・マドリー 予想スタメン

3-4-2-1
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM
フォーメーション
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
4-2-3-1
ヤン・オブラクヤン・オブラクマルク・プビルマルク・プビルクリスティアン・ロメロクリスティアン・ロメロダヴィド・ハンツコダヴィド・ハンツコアレハンドロ・グリマルドアレハンドロ・グリマルドアレハンドロ・バエナアレハンドロ・バエナジュリアーノ・シメオネジュリアーノ・シメオネイ・ガンインイ・ガンインモルテン・ヒュルマンドモルテン・ヒュルマンドマルコス・ジョレンテマルコス・ジョレンテジョナサン・デイヴィッドジョナサン・デイヴィッドティボー・クルトワティボー・クルトワイブラヒマ・コナテイブラヒマ・コナテマルク・ククレジャマルク・ククレジャデンゼル・ドゥンフリースデンゼル・ドゥンフリースディーン・ハウセンディーン・ハウセンフェデリコ・バルベルデフェデリコ・バルベルデオーレリアン・チュアメニオーレリアン・チュアメニアルダ・ギュレルアルダ・ギュレルジュード・ベリンガムジュード・ベリンガムヴィニシウス・ジュニオールヴィニシウス・ジュニオールキリアン・エンバペキリアン・エンバペ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
3-4-2-1
アトレティコ・マドリー

先発メンバー

レアル・マドリー

マネージャー

  • ディエゴ・シメオネ
  • ジョゼ・モウリーニョ

成績

ATM

ATM - 直近成績

SEV
1-3
ATH
3-0
LIV
2-1
RSO
0-3
OSA
4-0
得点（失点）
11/6
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
RMA

RMA - 直近成績

MAL
4-0
BET
1-0
INT
2-1
RAY
4-1
ELC
2-3
得点（失点）
13/5
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

アトレティコ・マドリードローレアル・マドリー
1
0
4
ラ・リーガ
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
3
アトレティコ・マドリー badge
アトレティコ・マドリー
ATM
2
終了
スーパーカップ
アトレティコ・マドリー badge
アトレティコ・マドリー
ATM
1
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
2
終了
ラ・リーガ
アトレティコ・マドリー badge
アトレティコ・マドリー
ATM
5
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
2
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
アトレティコ・マドリー badge
アトレティコ・マドリー
ATM
1
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
0
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
2
アトレティコ・マドリー badge
アトレティコ・マドリー
ATM
1
終了
9得点9
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バルセロナバルセロナBAR
6600286+2218
2
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
6501176+1115
3
ベティスベティスBET
650186+215
4
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
6411146+813
5
セビージャセビージャSEV
641196+313
6
アラベスアラベスALA
6312116+510
7
デポルティーボ・ラ・コルーニャデポルティーボ・ラ・コルーニャCOR
623197+29
8
アスレティック・クルブアスレティック・クルブATH
521276+17
9
エスパニョールエスパニョールESP
7214101007
10
ラシン・サンタンデールラシン・サンタンデールSAN
62131116-57
11
ラージョ・バジェカーノラージョ・バジェカーノRAY
62131015-57
12
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
6213611-57
13
オサスナオサスナOSA
6213512-77
14
ビジャレアルビジャレアルVIL
61231011-15
15
レバンテレバンテLEV
512279-25
16
ヘタフェヘタフェGET
612337-45
17
エルチェエルチェELC
71241117-65
18
セルタセルタCEL
604236-34
19
バレンシアバレンシアVAL
6114210-84
20
マラガマラガMAL
6033311-83
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格


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