2026-27シーズンのラ・リーガ第1節が8月20日(木)に開催され、アトレティコ・マドリードとマラガが対戦する。
本記事では、アトレティコ・マドリードvsマラガの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
アトレティコ・マドリードvsマラガの試合日程・キックオフ時間
アトレティコ・マドリードvsマラガは、日本時間2026年8月20日(木)にアトレティコ・マドリードのホーム、リヤド・エア・メトロポリターノで開催される。
- 大会：ラ・リーガ2026-27 第1節
- 日時：2026年8月20日(木) 4:00キックオフ／日本時間
- 対戦：アトレティコ・マドリード vs マラガ
- 会場：リヤド・エア・メトロポリターノ
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNやU-NEXT、大会公式サイトにてご確認ください。
アトレティコ・マドリードvsマラガの放送・配信予定
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アトレティコ・マドリードvsマラガのおすすめ視聴方法
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。