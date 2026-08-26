DMM×DAZNホーダイ
DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。
DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！
さらにいつでも解約が可能！
U-NEXT
プレミアリーグ2026-27をU-NEXTで全試合独占配信！
ラ・リーガ、エールディヴィジも配信
「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要
特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！
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2026-27シーズンのラ・リーガを戦うアトレティコ・マドリード。
本記事では、アトレティコ・マドリードの2026-27シーズン最新試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アトレティコ・マドリードの最新試合日程・放送/配信予定
※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
アトレティコ・マドリード戦はどこで見られる？
サービス
登録・視聴方法
U-NEXT (無料体験登録で視聴割引)
DMM×DAZNホーダイ (DAZN月額プラン最安値)
DAZN (年間プランがおすすめ)
【ラ・リーガ配信】アトレティコ・マドリード戦のおすすめ視聴方法U-NEXT
2026-27シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信している。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。
なお、「U-NEXTサッカーパック」はラ・リーガ全試合やDFBポカール注目試合をライブ配信。エールディヴィジ、プレミアリーグやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。
U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順U-NEXT
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録(初月1,400円)」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！DAZN
シーズンを通してラ・リーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
また、『DAZN』ではラ・リーガ以外にもブンデスリーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。