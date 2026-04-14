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アトレティコvsバルセロナはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【4月15日】アトレティコ・マドリードvsバルセロナのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26準々決勝2ndレグ

チャンピオンズ リーグ
アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
バルセロナ

【欧州CL 放送予定】4月15日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準々決勝2ndレグ、アトレティコ・マドリード対バルセロナの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準々決勝2ndレグが日本時間4月15日(水)に開催。アトレティコ・マドリードとバルセロナが対戦する。

【アトレティコvsバルセロナを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、アトレティコ・マドリードvsバルセロナのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アトレティコvsバルセロナの試合スケジュール・開始時間

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグのアトレティコ・マドリードvsバルセロナは、アトレティコのホーム「エスタディオ・メトロポリターノ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ
  • 日程：2026年4月15日(水)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：アトレティコ・マドリード vs バルセロナ
  • 会場：エスタディオ・メトロポリターノ

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アトレティコvsバルセロナのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アトレティコ・マドリードvsバルセロナの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Lemino』がディレイ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
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Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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アトレティコvsバルセロナ チーム情報

アトレティコ・マドリー vs バルセロナ 予想スタメン

アトレティコ・マドリーHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
フアン・ムッソ
3
マッテオ・ルッジェリ
24
ロビン・ル・ノルマン
16
ナウエル・モリーナ
15
クレマン・ラングレ
20
ジュリアーノ・シメオネ
4
R. Mendoza
22
アデモラ・ルックマン
14
マルコス・ジョレンテ
19
フリアン・アルバレス
7
アントワーヌ・グリーズマン
13
ジョアンガルシア
23
ジュール・クンデ
4
ロナルド・アラウホ
2
ジョアン・カンセロ
18
G. Martin
14
マーカス・ラッシュフォード
8
ペドリ
24
エリック・ガルシア
16
F. Lopez
10
ラミン・ヤマル
9
ロベルト・レヴァンドフスキ

4-2-3-1

BARAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディエゴ・シメオネ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ハンジ・フリック

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ATM
-直近成績

ゴールを許す
8/10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

BAR
-直近成績

ゴールを許す
14/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ATM

直近の 5 試合

BAR

2

勝利

0

引分け

3

勝利

8

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

順位表