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アトレティコvsアーセナルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【4月30日】アトレティコ・マドリードvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26準決勝1stレグ

チャンピオンズ リーグ
アトレティコ・マドリー 対 アーセナル
アトレティコ・マドリー
アーセナル

【欧州CL 放送予定】4月30日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準決勝1stレグ、アトレティコ・マドリード対アーセナルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26WOWOWオンデマンドで全試合配信

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準決勝1stレグが日本時間4月30日(木)に開催。アトレティコ・マドリードとアーセナルが対戦する。

【PSGvsバイエルンを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、アトレティコ・マドリードvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アトレティコvsアーセナルの試合スケジュール・開始時間

UEFAチャンピオンズリーグ準決勝1stレグのアトレティコ・マドリードvsアーセナルは、アトレティコのホーム「エスタディオ・メトロポリターノ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準決勝1stレグ
  • 日程：2026年4月30日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：アトレティコ・マドリード vs アーセナル
  • 会場：エスタディオ・メトロポリターノ

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アトレティコvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アトレティコ・マドリードvsアーセナルの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
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※全試合、試合当日24時以降に配信開始

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アトレティコvsアーセナル チーム情報

アトレティコ・マドリー vs アーセナル 予想スタメン

アトレティコ・マドリーHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestARS
1
フアン・ムッソ
15
クレマン・ラングレ
3
マッテオ・ルッジェリ
14
マルコス・ジョレンテ
18
マルク・プビル
20
ジュリアーノ・シメオネ
5
ジョニー・カルドーゾ
6
コケ
23
ニコ・ゴンサレス
7
アントワーヌ・グリーズマン
9
アレクサンデル・セルロート
1
ダビド・ラヤ
2
ウィリアム・サリバ
6
ガブリエウ・マガリャンイス
5
ピエロ・インカピエ
3
クリスティアン・モスケラ
10
エベレチ・エゼ
41
デクラン・ライス
11
ガブリエウ・マルティネッリ
20
ノニ・マドゥエケ
16
クリスチャン・ノアゴール
14
ヴィクトル・ギェケレシュ

4-2-3-1

ARSAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディエゴ・シメオネ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ATM
-直近成績

ゴールを許す
9/11
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

ARS
-直近成績

ゴールを許す
4/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

ATM

直近の 4 試合

ARS

1

Win

1

Draw

2

勝利

3

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/4
両チームが得点
2/4

順位表