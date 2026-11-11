フリアン移籍騒動に「良い気分じゃなかった。やり方にイライラして…」アトレティコ主力MFが語る

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】フリアン・アルバレスは今夏、バルセロナ（ラ・リーガ）移籍が大きく報じられていた。

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アトレティコ・マドリーのスペイン代表MFアレックス・バエナは、チームメイトであるFWフリアン・アルバレスの移籍騒動に言及した。

今夏の移籍市場で、その去就が大きな話題となったフリアン・アルバレス。アルゼンチン代表として参加していたワールドカップ期間中に移籍希望を公言すると、本人が熱望するとされたバルセロナのジョアン・ラポルタ会長もオファーを提出したことを明言した。しかし、アトレティコ側は断固として交渉を拒否。最終的に残留が決まっている。

そんな26歳アルゼンチン代表FWは、騒動の渦中で行われた今季最初のホームゲームでは自チームのサポーターからも強烈なブーイングを浴びている。その後は負傷の影響などもあって苦しい時期が続いていたが、10月21日のチャンピオンズリーグで今季初ゴールを奪うなど、徐々にコンディションを上げて再び主力の1人として活躍している。

そうした中で、チームメイトであるバエナが『Cadena SER』で今夏の移籍騒動に言及した。今季公式戦16試合出場5ゴール4アシストとチームを牽引するスペイン代表MFは、以下のように語っている。

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「チームメイトが公の場で『出ていきたい』と言うのは、少しおかしなことだと思うよ。僕らとしては、あまり気分が良いものではなかったね。バルセロナやレアル・マドリーのようなクラブから声がかかれば、選手が迷う気持ちは理解できる。でも結局のところ、彼の『やり方』がアトレティコを苛立たせたんだ」

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「彼がどんな決断を下そうとも、僕らは彼をサポートしたはずだ。重要なのは彼が今、僕らと一緒にいるということ。だからこそ、僕らは彼に最大限の愛情を注ぐ必要があるんだ」

なお先日、フリアン・アルバレス本人は自身の振る舞いについて「ファンのみんなに謝罪したい。あの時の発言の仕方やタイミングは間違いだった。みんなが怒るのも理解できる。僕自身も、ファンの1人だとしたら同じように怒っていたはずだ。特に、これまでずっと応援してきてくれたからね」とし、関係者全員に公の場で謝罪している。

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