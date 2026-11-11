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Julian AlvarezGetty Images
Ryo Mika

フリアン移籍騒動に「良い気分じゃなかった。やり方にイライラして…」アトレティコ主力MFが語る

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】フリアン・アルバレスは今夏、バルセロナ（ラ・リーガ）移籍が大きく報じられていた。

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アトレティコ・マドリーのスペイン代表MFアレックス・バエナは、チームメイトであるFWフリアン・アルバレスの移籍騒動に言及した。

今夏の移籍市場で、その去就が大きな話題となったフリアン・アルバレス。アルゼンチン代表として参加していたワールドカップ期間中に移籍希望を公言すると、本人が熱望するとされたバルセロナのジョアン・ラポルタ会長もオファーを提出したことを明言した。しかし、アトレティコ側は断固として交渉を拒否。最終的に残留が決まっている。

そんな26歳アルゼンチン代表FWは、騒動の渦中で行われた今季最初のホームゲームでは自チームのサポーターからも強烈なブーイングを浴びている。その後は負傷の影響などもあって苦しい時期が続いていたが、10月21日のチャンピオンズリーグで今季初ゴールを奪うなど、徐々にコンディションを上げて再び主力の1人として活躍している。

そうした中で、チームメイトであるバエナが『Cadena SER』で今夏の移籍騒動に言及した。今季公式戦16試合出場5ゴール4アシストとチームを牽引するスペイン代表MFは、以下のように語っている。

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「チームメイトが公の場で『出ていきたい』と言うのは、少しおかしなことだと思うよ。僕らとしては、あまり気分が良いものではなかったね。バルセロナやレアル・マドリーのようなクラブから声がかかれば、選手が迷う気持ちは理解できる。でも結局のところ、彼の『やり方』がアトレティコを苛立たせたんだ」

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「彼がどんな決断を下そうとも、僕らは彼をサポートしたはずだ。重要なのは彼が今、僕らと一緒にいるということ。だからこそ、僕らは彼に最大限の愛情を注ぐ必要があるんだ」

なお先日、フリアン・アルバレス本人は自身の振る舞いについて「ファンのみんなに謝罪したい。あの時の発言の仕方やタイミングは間違いだった。みんなが怒るのも理解できる。僕自身も、ファンの1人だとしたら同じように怒っていたはずだ。特に、これまでずっと応援してきてくれたからね」とし、関係者全員に公の場で謝罪している。

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執筆：Ryo Mika

News writer

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📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.

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