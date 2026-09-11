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プレミアリーグ
team-logoアストン・ヴィラ
Villa Park
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アストン・ヴィラvsN・フォレストはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma

協力：

【9月12日】アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送/ネット配信予定｜鈴木彩艶出場予定！プレミアリーグ第4節

プレミアリーグ
アストン・ヴィラ 対 ノッティンガム・フォレスト
アストン・ヴィラ
ノッティンガム・フォレスト
鈴木彩艶

【鈴木彩艶出場予定】2026-27プレミアリーグ第4節、アストン・ヴィラ対ノッティンガム・フォレストのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節が日本時間9月12日(土)に開催。日本代表GK鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラと、ノッティンガム・フォレストが対戦する。

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本記事では、アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストの試合日程・キックオフ時間

アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストは、日本時間2026年9月12日(土)にアストン・ヴィラのホーム、ヴィラ・パークで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第4節
  • 日時：2026年9月12日(土)23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アストン・ヴィラ vs ノッティンガム・フォレスト
  • 会場：ヴィラ・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送・ネット配信予定



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アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストの予想スタメンは？

アストン・ヴィラ vs ノッティンガム・フォレスト 予想スタメン

4-2-3-1
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
フォーメーション
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
3-4-2-1
鈴木彩艶鈴木彩艶マティ・キャッシュマティ・キャッシュイアン・マートセンイアン・マートセンヴィクトル・リンデロフヴィクトル・リンデロフタイロン・ミングスタイロン・ミングスエミリアーノ・ブエンディアエミリアーノ・ブエンディアブバカル・カマラブバカル・カマラジョン・マッギンジョン・マッギンロス・バークリーロス・バークリーteam-logoG. Hemmingsニコラス・ジャクソンニコラス・ジャクソンマッツ・セルスマッツ・セルスニコラ・ミレンコビッチニコラ・ミレンコビッチウスマン・ディオマンデウスマン・ディオマンデジャイール・クーニャジャイール・クーニャジェームズ・マカティージェームズ・マカティーオラ・アイナオラ・アイナネコ・ウィリアムズネコ・ウィリアムズザヴェル・シュラーガーザヴェル・シュラーガーモーガン・ギブス＝ホワイトモーガン・ギブス＝ホワイトダン・エンドイェダン・エンドイェルイス・デラップルイス・デラップ
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
4-2-3-1
アストン・ヴィラ

先発メンバー

ノッティンガム・フォレスト

マネージャー

  • ウナイ・エメリ
  • オリヴァー・グラスナー

成績

AVL

AVL - 直近成績

BMG
2-1
BHA
4-0
ARS
0-1
HUL
0-0
CLB
2-3
得点（失点）
4/9
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
NFO

NFO - 直近成績

B29
2-0
LEE
0-1
LEE
0-2
LIV
2-2
TOT
0-0
得点（失点）
4/5
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

アストン・ヴィラドローノッティンガム・フォレスト
3
1
1
UEFAヨーロッパリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
4
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
0
終了
UEFAヨーロッパリーグ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
0
終了
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
3
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
2
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
終了
10得点4
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
330072+59
2
アーセナルアーセナルARS
330061+59
3
ハル・シティハル・シティHUL
321030+37
4
チェルシーチェルシーCHE
320187+16
5
ブレントフォードブレントフォードBRE
312052+35
6
リヴァプールリヴァプールLIV
312064+25
7
ニューカッスルニューカッスルNEW
312064+25
8
エヴァートンエヴァートンEVE
312053+25
9
リーズリーズLEE
312032+15
10
ブライトンブライトンBHA
311185+34
11
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
311176+14
12
サンダーランドサンダーランドSUN
31113304
13
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
310248-43
14
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
310248-43
15
ボーンマスボーンマスBOU
302145-12
16
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
302123-12
17
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
301205-51
18
トッテナムトッテナムTOT
301205-51
19
フラムフラムFUL
300347-30
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
300305-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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