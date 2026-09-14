サッカー男子日本代表 前回のアジア競技大会2023メンバーは？

日本で開幕するアジア競技大会。前回大会は2023年となっている。

2026年に行われる今大会の開幕を前に日本代表の前回メンバーや成績を振り返る。

サッカー男子日本代表｜前回のアジア競技大会のメンバー

前回大会は大岩剛監督が指揮。U-22日本代表として22人のメンバーを選出している。

ポジション 背番号 名前 所属クラブ GK 1 藤田 和輝 栃木SC GK 18 山田 大樹 ファジアーノ岡山 GK 12 小畑 裕馬 ベガルタ仙台 DF 4 山崎 大地 サンフレッチェ広島 DF 2 奥田 勇斗 桃山学院大学 DF 7 今野 息吹 法政大学 DF 5 馬場 晴也 北海道コンサドーレ札幌 DF 3 吉田 真那斗 鹿屋体育大 DF 22 関根 ⼤輝 拓殖大学 DF 21 根本 健太 流通経済大学 MF 11 松村 優太 鹿島アントラーズ MF 6 松岡 大起 グレミオ MF 13 佐藤 恵允 ブレーメン MF 8 重見 柾斗 福岡大学 MF 15 谷内田 哲平 京都サンガFC MF 16 山内 翔 筑波大学 MF 10 西川 潤 サガン鳥栖 MF 14 小見 洋太 アルビレックス新潟 MF 20 角 昂志郎 筑波大学 MF 17 日野 翔太 拓殖大学 FW 19 内野 航太郎 筑波大学 FW 9 鮎川 峻 大分トリニータ

※所属クラブは当時

前回大会の成績

2023年のアジア競技大会で日本女子代表は見事に優勝。前回大会の成績は以下の通りだ。

日時 試合No. 対戦カード 9/20 GS1 日本 3-1 カタール 9/25 GS2 日本 1-0 パレスチナ 9/28 GS3 日本 7-0 ミャンマー 10/1 準々決勝 日本 2-1 北朝鮮 10/4 準決勝 日本 4-0 香港 10/7 決勝 日本 1-2 韓国

アジア競技大会男子サッカーはどこで見られる？

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。