サッカー男子日本代表 前回のアジア競技大会2023メンバーは？

日本で開幕するアジア競技大会。前回大会は2023年となっている。
2026年に行われる今大会の開幕を前に日本代表の前回メンバーや成績を振り返る。
サッカー男子日本代表｜前回のアジア競技大会のメンバー
前回大会は大岩剛監督が指揮。U-22日本代表として22人のメンバーを選出している。
ポジション
背番号
名前
所属クラブ
GK
1
藤田 和輝
栃木SC
GK
18
山田 大樹
ファジアーノ岡山
GK
12
小畑 裕馬
ベガルタ仙台
DF
4
山崎 大地
サンフレッチェ広島
DF
2
奥田 勇斗
桃山学院大学
DF
7
今野 息吹
法政大学
DF
5
馬場 晴也
北海道コンサドーレ札幌
DF
3
吉田 真那斗
鹿屋体育大
DF
22
関根 ⼤輝
拓殖大学
DF
21
根本 健太
流通経済大学
MF
11
松村 優太
鹿島アントラーズ
MF
6
松岡 大起
グレミオ
MF
13
佐藤 恵允
ブレーメン
MF
8
重見 柾斗
福岡大学
MF
15
谷内田 哲平
京都サンガFC
MF
16
山内 翔
筑波大学
MF
10
西川 潤
サガン鳥栖
MF
14
小見 洋太
アルビレックス新潟
MF
20
角 昂志郎
筑波大学
MF
17
日野 翔太
拓殖大学
FW
19
内野 航太郎
筑波大学
FW
9
鮎川 峻
大分トリニータ
※所属クラブは当時
前回大会の成績
2023年のアジア競技大会で日本女子代表は見事に優勝。前回大会の成績は以下の通りだ。
日時
試合No.
対戦カード
9/20
GS1
日本 3-1 カタール
9/25
GS2
日本 1-0 パレスチナ
9/28
GS3
日本 7-0 ミャンマー
10/1
準々決勝
日本 2-1 北朝鮮
10/4
準決勝
日本 4-0 香港
10/7
決勝
日本 1-2 韓国
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