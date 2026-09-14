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japan-2023(C)Getty Images
GOAL

サッカー男子日本代表 前回のアジア競技大会2023メンバーは？

日本

サッカー日本代表 前回のアジア競技大会2023メンバーを紹介する。

アジア大会2026をライブ配信
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日本で開幕するアジア競技大会。前回大会は2023年となっている。

2026年に行われる今大会の開幕を前に日本代表の前回メンバーや成績を振り返る。

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サッカー男子日本代表｜前回のアジア競技大会のメンバー

前回大会は大岩剛監督が指揮。U-22日本代表として22人のメンバーを選出している。

ポジション

背番号

名前

所属クラブ

GK

1

藤田　和輝

栃木SC

GK

18

山田　大樹

ファジアーノ岡山

GK

12

小畑　裕馬

ベガルタ仙台

DF

4

山崎　大地

サンフレッチェ広島

DF

2

奥田　勇斗

桃山学院大学

DF

7

今野　息吹

法政大学

DF

5

馬場　晴也

北海道コンサドーレ札幌

DF

3

吉田　真那斗

鹿屋体育大

DF

22

関根　⼤輝

拓殖大学

DF

21

根本　健太

流通経済大学

MF

11

松村　優太

鹿島アントラーズ

MF

6

松岡　大起

グレミオ

MF

13

佐藤　恵允

ブレーメン

MF

8

重見　柾斗

福岡大学

MF

15

谷内田　哲平

京都サンガFC

MF

16

山内　翔

筑波大学

MF

10

西川　潤

サガン鳥栖

MF

14

小見　洋太

アルビレックス新潟

MF

20

角　昂志郎

筑波大学

MF

17

日野　翔太

拓殖大学

FW

19

内野　航太郎

筑波大学

FW

9

鮎川　峻

大分トリニータ

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※所属クラブは当時

前回大会の成績

2023年のアジア競技大会で日本女子代表は見事に優勝。前回大会の成績は以下の通りだ。

日時

試合No.

対戦カード

9/20

GS1

日本 3-1 カタール

9/25

GS2

日本 1-0 パレスチナ

9/28

GS3

日本 7-0 ミャンマー

10/1

準々決勝

日本 2-1 北朝鮮

10/4

準決勝

日本 4-0 香港

10/7

決勝

日本 1-2 韓国

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アジア競技大会男子サッカーはどこで見られる？

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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