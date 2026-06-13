プレミア王者アーセナル、24歳ギリシャ代表FW獲得検討か…移籍金74億円、さらにロジャーズ獲得も目指す？

アーセナルは、ギリシャ代表FWクリストス・ツォリスの獲得を検討しているようだ。





今季22年ぶりに悲願のプレミアリーグ制覇を達成したアーセナル。さらに今夏の移籍市場では積極的に動く可能性が伝えられており、攻撃陣では特に左ウインガーの補強を検討していることが複数メディアで伝えられていた。





そして『The Athletic』によると、アーセナルはツォリス獲得を検討している模様。クルブ・ブルッヘで今季17ゴール23アシストを記録したギリシャ代表24歳FWへの関心を強めており、移籍金は4000万ユーロ（約74億円）前後になると予想されている。





同メディアは、アーセナルは左ウインガーの補強候補として複数選手をリストアップしており、先日にはユヴェントスのトルコ代表MFケナン・ユルディズ獲得に向けて問い合わせたとのこと。しかし売却対象外だと伝えられたため、他の選択肢を模索。その中で、ツォリスが浮上したようだ。クルブ・ブルッヘとの契約を2029年まで残すツォリスだが、『Nieuwsblad』で「イングランド、ドイツ、スペイン、イタリアのチャンピオンズリーグ出場チームでないとね」と退団する場合の選択肢について語っていた。





なおアーセナルは、ツォリスを獲得する場合でも攻撃陣の補強は継続する模様。アストン・ヴィラのイングランド代表MFモーガン・ロジャーズらが候補となっており、引き続き強化を目指すようだ。今後の動向に注目が集まっている。