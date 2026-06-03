アトレティコは“930億円”から値下げ拒否も…アーセナル、フリアン獲得へ本格始動か

アトレティコ・マドリーのアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスに対し、アーセナルも問い合わせを行うようだ。





今季もアトレティコで公式戦49試合20ゴール9アシストを記録し、エースとして牽引したフリアン・アルバレス。ワールドカップではアルゼンチン代表での活躍も期待される26歳FWだが、今夏の去就が大きな注目を集めている。スペイン複数メディアは先日、本人がバルセロナ移籍を熱望していると報道。しかし、アトレティコ側はこの報道を「フェイクニュース」として代理人やバルセロナに激怒していた。





そうした中、アーセナルもフリアン・アルバレスの獲得を目指している模様。『as』によると、アーセナルは長年にわたって同選手を高く評価しており、今夏に獲得に向けて本格的に動き出すようだ。アトレティコ側との交渉を望んでいるという。





しかし、アトレティコ側は「フリアン・アルバレスは来季もチームの中心である」と明言。選手自身はバルセロナへの移籍を望んでいるが、クラブ側は契約解除金である5億ユーロ（約930億円）でなければ移籍を認めないようだ。





代理人はすでにバルセロナ、アーセナル、そしてパリ・サンジェルマン（PSG）とシーズン終盤から交渉を開始しており、アーセナルとPSGに関しては必要な移籍金を1億5000万ユーロ（約279億円）程度と予想。両クラブはそれを支払えるだけの資金力を有しているが、アトレティコ側は「どのクラブとも交渉はしない」との姿勢を変えていないという。そのため、移籍金に関する交渉の余地はないとし、獲得を狙うのであれば契約解除金5億ユーロの支払いを求めていると伝えられている。





『as』によると、アーセナル側はこうした状況を受けてアトレティコと接触し、フリアン・アルバレス移籍の可能性を探る考えとのこと。元アトレティコSDでもあるアンドレア・ベルタ氏が交渉に動くことになるようだ。





最後に『as』は、「フリアン・アルバレスを巡る騒動はまだ始まったばかり」としつつ、アトレティコの姿勢からバルセロナ移籍は困難だと予想。PSGは状況を注視しており、そしてアーセナルが獲得に動くことを決意していると伝えている。今後の動向に注目だ。