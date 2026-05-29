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CL決勝PSGvsアーセナルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

アーセナルの所属選手・メンバーリスト

チャンピオンズ リーグ
アーセナル
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
パリ・サンジェルマン

【UEFAチャンピオンズリーグ】2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝進出を決めたアーセナルのメンバーを紹介する。

CL決勝は5/31(日)午前1時キックオフ！
psg arsenal

WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）は、日本時間5月31日(日)に開催される決勝戦を残すのみ。大会連覇を目指す王者パリ・サンジェルマン（PSG）と20年ぶりに決勝の舞台に立つアーセナルが激突する。

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本記事では、CLファイナルを前にアーセナルのメンバーを紹介する。

アーセナル｜基本情報

  • 所属リーグ：プレミアリーグ（イングランド）
  • CL最高成績：準優勝(2005-06)
  • CL昨季成績：準決勝
  • リーグ最高優勝：優勝14回
  • 今季リーグ成績：優勝
  • UEFAランキング：7位

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アーセナル｜メンバーリスト

NOPOS選手名国籍生年月日今季CL
1GKダビド・ラヤスペイン1995/9/15
(30歳)		13試合
0G0A
13GKケパ・アリサバラガスペイン1994/10/3
(31歳)		1試合
0G0A
35GKトミー・セットフォードイングランド2006/3/13
(20歳)		0試合
0G0A
2DFウィリアン・サリバフランス2001/3/24
(25歳)		11試合
0G0A
3DFクリスティアン・モスケラスペイン2004/6/27
(21歳)		9試合
0G0A
4DFベン・ホワイトイングランド1997/10/8
(28歳)		11試合
0G1A
5DFピエロ・インカピエエクアドル2002/1/9
(24歳)		9試合
0G0A
6DFガブリエウ・マガリャンイスブラジル1997/12/19
(28歳)		11試合
1G1A
12DFユリエン・ティンバーオランダ2001/6/17
(24歳)		7試合
1G1A
33DFリッカルド・カラフィオーリイタリア2002/5/19
(24歳)		6試合
0G1A
49DFマイルズ・ルイス＝スケリーイングランド2006/9/26
(19歳)		9試合
0G2A
8MFマルティン・ウーデゴールノルウェー1998/12/17
(27歳)		7試合
0G1A
10MFエベレチ・エゼイングランド1998/6/29
(27歳)		12試合
1G2A
16MFクリスティアン・ノアゴーアデンマーク1994/3/10
(32歳)		6試合
0G0A
23MFミケル・メリーノスペイン1996/6/22
(29歳)		7試合
2G0A
36MFマルティン・スビメンディスペイン1999/2/2
(27歳)		12試合
0G2A
41MFデクラン・ライスイングランド1999/1/14
(27歳)		12試合
1G2A
7FWブカヨ・サカイングランド2001/9/5
(24歳)		10試合
3G2A
9FWガブリエウ・ジェズスブラジル1997/4/3
(29歳)		6試合
2G0A
11FWガブリエウ・マルティネッリブラジル2001/6/18
(24歳)		13試合
6G2A
14FWヴィクトル・ギェケレシュスウェーデン1998/6/4
(27歳)		12試合
5G1A
19FWレアンドロ・トロサールベルギー1994/12/4
(31歳)		10試合
1G4A
20FWノニ・マドゥエケイングランド2002/3/10
(24歳)		9試合
3G1A
29FWカイ・ハフェルツドイツ1999/6/11
(26歳)		5試合
3G1A
56FWマックス・ダウマンイングランド2009/12/31
(16歳)		3試合
0G0A

※年齢は2026年5月31日時点

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CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜試合日程

試合日時対戦カード試合会場放送・配信
5/31(木)
1:00		PSG
vs
アーセナル		プスカシュ・アレーナ
（ハンガリー）		【テレビ】WOWOW
【ネット】WOWOWオンデマンド、Lemino

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CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルは『WOWOW』が生中継・ライブ配信。また、『Lemino』でもディレイ配信が予定されている。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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