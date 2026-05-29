アーセナルの所属選手・メンバーリスト

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）は、日本時間5月31日(日)に開催される決勝戦を残すのみ。大会連覇を目指す王者パリ・サンジェルマン（PSG）と20年ぶりに決勝の舞台に立つアーセナルが激突する。
本記事では、CLファイナルを前にアーセナルのメンバーを紹介する。
アーセナル｜基本情報
- 所属リーグ：プレミアリーグ（イングランド）
- CL最高成績：準優勝(2005-06)
- CL昨季成績：準決勝
- リーグ最高優勝：優勝14回
- 今季リーグ成績：優勝
- UEFAランキング：7位
アーセナル｜メンバーリスト
|NO
|POS
|選手名
|国籍
|生年月日
|今季CL
|1
|GK
|ダビド・ラヤ
|スペイン
|1995/9/15
(30歳)
|13試合
0G0A
|13
|GK
|ケパ・アリサバラガ
|スペイン
|1994/10/3
(31歳)
|1試合
0G0A
|35
|GK
|トミー・セットフォード
|イングランド
|2006/3/13
(20歳)
|0試合
0G0A
|2
|DF
|ウィリアン・サリバ
|フランス
|2001/3/24
(25歳)
|11試合
0G0A
|3
|DF
|クリスティアン・モスケラ
|スペイン
|2004/6/27
(21歳)
|9試合
0G0A
|4
|DF
|ベン・ホワイト
|イングランド
|1997/10/8
(28歳)
|11試合
0G1A
|5
|DF
|ピエロ・インカピエ
|エクアドル
|2002/1/9
(24歳)
|9試合
0G0A
|6
|DF
|ガブリエウ・マガリャンイス
|ブラジル
|1997/12/19
(28歳)
|11試合
1G1A
|12
|DF
|ユリエン・ティンバー
|オランダ
|2001/6/17
(24歳)
|7試合
1G1A
|33
|DF
|リッカルド・カラフィオーリ
|イタリア
|2002/5/19
(24歳)
|6試合
0G1A
|49
|DF
|マイルズ・ルイス＝スケリー
|イングランド
|2006/9/26
(19歳)
|9試合
0G2A
|8
|MF
|マルティン・ウーデゴール
|ノルウェー
|1998/12/17
(27歳)
|7試合
0G1A
|10
|MF
|エベレチ・エゼ
|イングランド
|1998/6/29
(27歳)
|12試合
1G2A
|16
|MF
|クリスティアン・ノアゴーア
|デンマーク
|1994/3/10
(32歳)
|6試合
0G0A
|23
|MF
|ミケル・メリーノ
|スペイン
|1996/6/22
(29歳)
|7試合
2G0A
|36
|MF
|マルティン・スビメンディ
|スペイン
|1999/2/2
(27歳)
|12試合
0G2A
|41
|MF
|デクラン・ライス
|イングランド
|1999/1/14
(27歳)
|12試合
1G2A
|7
|FW
|ブカヨ・サカ
|イングランド
|2001/9/5
(24歳)
|10試合
3G2A
|9
|FW
|ガブリエウ・ジェズス
|ブラジル
|1997/4/3
(29歳)
|6試合
2G0A
|11
|FW
|ガブリエウ・マルティネッリ
|ブラジル
|2001/6/18
(24歳)
|13試合
6G2A
|14
|FW
|ヴィクトル・ギェケレシュ
|スウェーデン
|1998/6/4
(27歳)
|12試合
5G1A
|19
|FW
|レアンドロ・トロサール
|ベルギー
|1994/12/4
(31歳)
|10試合
1G4A
|20
|FW
|ノニ・マドゥエケ
|イングランド
|2002/3/10
(24歳)
|9試合
3G1A
|29
|FW
|カイ・ハフェルツ
|ドイツ
|1999/6/11
(26歳)
|5試合
3G1A
|56
|FW
|マックス・ダウマン
|イングランド
|2009/12/31
(16歳)
|3試合
0G0A
※年齢は2026年5月31日時点
CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜試合日程
|試合日時
|対戦カード
|試合会場
|放送・配信
|5/31(木)
1:00
|PSG
vs
アーセナル
|プスカシュ・アレーナ
（ハンガリー）
|【テレビ】WOWOW
【ネット】WOWOWオンデマンド、Lemino
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・CL準々決勝2試合
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