アーセナルの所属選手・メンバーリスト

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）は、日本時間5月31日(日)に開催される決勝戦を残すのみ。大会連覇を目指す王者パリ・サンジェルマン（PSG）と20年ぶりに決勝の舞台に立つアーセナルが激突する。

本記事では、CLファイナルを前にアーセナルのメンバーを紹介する。

アーセナル｜基本情報

所属リーグ：プレミアリーグ（イングランド）

CL最高成績：準優勝(2005-06)

CL昨季成績：準決勝

リーグ最高優勝：優勝14回

今季リーグ成績：優勝

UEFAランキング：7位

アーセナル｜メンバーリスト

NO POS 選手名 国籍 生年月日 今季CL 1 GK ダビド・ラヤ スペイン 1995/9/15

(30歳) 13試合

0G0A 13 GK ケパ・アリサバラガ スペイン 1994/10/3

(31歳) 1試合

0G0A 35 GK トミー・セットフォード イングランド 2006/3/13

(20歳) 0試合

0G0A 2 DF ウィリアン・サリバ フランス 2001/3/24

(25歳) 11試合

0G0A 3 DF クリスティアン・モスケラ スペイン 2004/6/27

(21歳) 9試合

0G0A 4 DF ベン・ホワイト イングランド 1997/10/8

(28歳) 11試合

0G1A 5 DF ピエロ・インカピエ エクアドル 2002/1/9

(24歳) 9試合

0G0A 6 DF ガブリエウ・マガリャンイス ブラジル 1997/12/19

(28歳) 11試合

1G1A 12 DF ユリエン・ティンバー オランダ 2001/6/17

(24歳) 7試合

1G1A 33 DF リッカルド・カラフィオーリ イタリア 2002/5/19

(24歳) 6試合

0G1A 49 DF マイルズ・ルイス＝スケリー イングランド 2006/9/26

(19歳) 9試合

0G2A 8 MF マルティン・ウーデゴール ノルウェー 1998/12/17

(27歳) 7試合

0G1A 10 MF エベレチ・エゼ イングランド 1998/6/29

(27歳) 12試合

1G2A 16 MF クリスティアン・ノアゴーア デンマーク 1994/3/10

(32歳) 6試合

0G0A 23 MF ミケル・メリーノ スペイン 1996/6/22

(29歳) 7試合

2G0A 36 MF マルティン・スビメンディ スペイン 1999/2/2

(27歳) 12試合

0G2A 41 MF デクラン・ライス イングランド 1999/1/14

(27歳) 12試合

1G2A 7 FW ブカヨ・サカ イングランド 2001/9/5

(24歳) 10試合

3G2A 9 FW ガブリエウ・ジェズス ブラジル 1997/4/3

(29歳) 6試合

2G0A 11 FW ガブリエウ・マルティネッリ ブラジル 2001/6/18

(24歳) 13試合

6G2A 14 FW ヴィクトル・ギェケレシュ スウェーデン 1998/6/4

(27歳) 12試合

5G1A 19 FW レアンドロ・トロサール ベルギー 1994/12/4

(31歳) 10試合

1G4A 20 FW ノニ・マドゥエケ イングランド 2002/3/10

(24歳) 9試合

3G1A 29 FW カイ・ハフェルツ ドイツ 1999/6/11

(26歳) 5試合

3G1A 56 FW マックス・ダウマン イングランド 2009/12/31

(16歳) 3試合

0G0A

※年齢は2026年5月31日時点

CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜試合日程

試合日時 対戦カード 試合会場 放送・配信 5/31(木)

1:00 PSG

vs

アーセナル プスカシュ・アレーナ

（ハンガリー） 【テレビ】WOWOW

【ネット】WOWOWオンデマンド、Lemino

CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルは『WOWOW』が生中継・ライブ配信。また、『Lemino』でもディレイ配信が予定されている。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 1,540円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり