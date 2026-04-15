Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoアーセナル
Emirates Stadium
team-logoスポルティングCP
アーセナルvsスポルティングCPはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【4月16日】アーセナルvsスポルティングCPのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26準々決勝2ndレグ

チャンピオンズ リーグ
アーセナル 対 スポルティングCP
アーセナル
スポルティングCP
守田英正

【欧州CL 放送予定】4月16日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準々決勝2ndレグ、アーセナル対スポルティングCPのの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！

WOWOWオンデマンド

CL・EL全試合をWOWOWで独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。

オンデマンドなら今すぐ視聴可能！

UEFAチャンピオンズリーグ2025-26

WOWOWオンデマンドで全試合配信

今すぐ視聴

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準々決勝2ndレグが日本時間4月16日(木)に開催。アーセナルと、守田英正が所属するスポルティングCPが対戦する。

【アーセナルvsスポルティングCPを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、アーセナルvsスポルティングCPのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アーセナルvsスポルティングCPの試合スケジュール・開始時間

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグのアーセナルvsスポルティングCPは、アーセナルのホーム「エミレーツ・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ
  • 日程：2026年4月16日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：アーセナル vs スポルティングCP
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

アーセナルvsスポルティングCPのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アーセナルvsスポルティングCPの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWライブ視聴はこちら

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

アーセナルvsスポルティングCPチーム情報

アーセナル vs スポルティングCP 予想スタメン

アーセナルHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSCP
1
ダビド・ラヤ
2
ウィリアム・サリバ
6
ガブリエウ・マガリャンイス
4
ベン・ホワイト
5
ピエロ・インカピエ
41
デクラン・ライス
10
エベレチ・エゼ
36
マルティン・スビメンディ
14
ヴィクトル・ギェケレシュ
20
ノニ・マドゥエケ
19
レアンドロ・トロサール
1
ルイ・シルヴァ
25
ゴンサロ・イナシオ
22
イバン・フレスネダ
26
ウスマン・ディオマンデ
20
マクシミリアーノ・アラウホ
42
モルテン・ヒュルマンド
10
ジェニー・カタモ
17
フランシスコ・トリンコン
8
ペドロ・ゴンサルヴェス
5
守田英正
97
ルイス・スアレス

4-2-3-1

SCPAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイ・ボルヘス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ARS
-直近成績

ゴールを許す
5/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

SCP
-直近成績

ゴールを許す
14/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

ARS

直近の 5 試合

SCP

2

勝利

2

引分け

1

Win

8

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表