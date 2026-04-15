2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準々決勝2ndレグが日本時間4月16日(木)に開催。アーセナルと、守田英正が所属するスポルティングCPが対戦する。
本記事では、アーセナルvsスポルティングCPのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
アーセナルvsスポルティングCPの試合スケジュール・開始時間
UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグのアーセナルvsスポルティングCPは、アーセナルのホーム「エミレーツ・スタジアム」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ
- 日程：2026年4月16日(木)4:00キックオフ／日本時間
- カード：アーセナル vs スポルティングCP
- 会場：エミレーツ・スタジアム
アーセナルvsスポルティングCPのテレビ放送・ネット配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、アーセナルvsスポルティングCPの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
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|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり