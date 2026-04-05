「最優先はプレミアリーグ優勝。達成すればカップ戦は忘れ去られる」敗退のアーセナルに著名記者が持論

FAカップで敗退したアーセナルについて、著名記者ヘンリー・ウィンター氏が持論を展開した。





4日に行われたFAカップ準々決勝で、サウサンプトンと対戦したアーセナル。インターナショナルウィーク中に代表チームを離脱したブカヨ・サカやデクラン・ライスらを欠く中、前半に先制点を許す展開に。68分にヴィクトル・ギェケレシュのゴールで追いついたものの、終了間際に追加点を許して1-2で敗れた。





インターナショナルウィーク前にはカラバオカップ決勝でマンチェスター・シティに敗れ、FAカップではチャンピオンシップ（イングランド2部相当）のチームに敗退、アーセナルは今季初めて公式戦連敗を喫している。2つのタイトルを失うことになったが、ウィンター氏はSNSで以下のように指摘した。





「リーグカップ決勝、FAカップ準々決勝での悔しさは、アーセナルがリーグ優勝を果たせば忘れ去られるだろう。今シーズンのアーセナルにとって、リーグ優勝こそが最優先事項だった。無敗優勝から22年。国内最強、王者になることが何よりも重要だ」





「セント・メリーズでの敗戦から学ぶべきことはたくさんある。より多くの選手が奮起しなければならない。マックス・ダウマンには、トップ下でもサイドでも今後は先発の機会を与えるべき。ラヤ、ティンバー、サリバ、インカピエ、ライス、ギェケレシュ、そしてサカ（コンディションが万全なら）が先発に復帰すれば、チームを大きく助けてくれるはずだ」





アーセナルはプレミアリーグ31試合消化し、勝ち点70を獲得。1試合未消化の2位マンチェスター・シティに9ポイント差をつけて首位を快走している。