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Yuta Tokuma
協力：

【10月10日】アーセナルvsリーズ・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第6節

アーセナル 対 リーズ
アーセナル
リーズ
プレミアリーグ

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第6節、アーセナルvsリーズ・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。


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2026-27シーズンのプレミアリーグ第6節が日本時間10月10日(土)に開催。アーセナルと、田中碧が所属するリーズ・ユナイテッドが対戦する。

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本記事では、アーセナルvsリーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アーセナルvsリーズの試合日程・キックオフ時間

アーセナルvsリーズは、日本時間2026年10月10日(土)にアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第6節
  • 日時：2026年10月10日(土)20:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アーセナルvsリーズ
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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アーセナルvsリーズのテレビ放送・ネット配信予定



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アーセナルvsリーズのU-NEXT視聴方法

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なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

アーセナルvsリーズの予想スタメンは？

アーセナル vs リーズ 予想スタメン

4-2-3-1
アーセナル crest
アーセナル
ARS
フォーメーション
リーズ crest
リーズ
LEE
3-5-2
ダビド・ラヤダビド・ラヤリッカルド・カラフィオーリリッカルド・カラフィオーリクリスティアン・モスケラクリスティアン・モスケラユリエン・ティンバーユリエン・ティンバーガブリエウ・マガリャンイスガブリエウ・マガリャンイスマルティン・ウーデゴールマルティン・ウーデゴールマイルズ・ルイス＝スケリーマイルズ・ルイス＝スケリーエベレチ・エゼエベレチ・エゼブカヨ・サカブカヨ・サカデクラン・ライスデクラン・ライスヴィクトル・ギェケレシュヴィクトル・ギェケレシュジェームズ・トラフォードジェームズ・トラフォードニコ・エルヴェディニコ・エルヴェディタリク・ムハレモビッチタリク・ムハレモビッチジェームス・ジャスティンジェームス・ジャスティンガブリエル・グドムンドソンガブリエル・グドムンドソン田中碧田中碧ジェイデン・ボーグルジェイデン・ボーグルアントン・シュタッハアントン・シュタッハイーサン・アンパドゥイーサン・アンパドゥドミニク・カルバート＝ルーウィンドミニク・カルバート＝ルーウィンノア・オカフォーノア・オカフォー
リーズ crest
リーズ
LEE
4-2-3-1
アーセナル

先発メンバー

リーズ

マネージャー

  • ミケル・アルテタ
  • ダニエル・ファルケ

成績

ARS

ARS - 直近成績

CHE
2-1
NAP
0-1
SUN
0-2
IPS
2-4
BHA
3-0
得点（失点）
9/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
LEE

LEE - 直近成績

BRE
1-1
BHA
1-1
CHE
6-3
NEW
4-1
CRY
0-0
得点（失点）
9/9
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

アーセナルドローリーズ
5
0
0
プレミアリーグ
リーズ badge
リーズ
LEE
0
アーセナル badge
アーセナル
ARS
4
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
5
リーズ badge
リーズ
LEE
0
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
4
リーズ badge
リーズ
LEE
1
終了
プレミアリーグ
リーズ badge
リーズ
LEE
0
アーセナル badge
アーセナル
ARS
1
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
リーズ badge
リーズ
LEE
1
終了
16得点2
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
5500135+815
2
アーセナルアーセナルARS
540184+412
3
ブライトンブライトンBHA
5311165+1110
4
ブレントフォードブレントフォードBRE
5230104+69
5
リーズリーズLEE
523073+49
6
リヴァプールリヴァプールLIV
523074+39
7
エヴァートンエヴァートンEVE
523063+39
8
ハル・シティハル・シティHUL
522164+28
9
ニューカッスルニューカッスルNEW
52219908
10
チェルシーチェルシーCHE
52121012-27
11
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
5203711-46
12
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
51228805
13
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
512245-15
14
サンダーランドサンダーランドSUN
5113610-44
15
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
5113611-54
16
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
511349-54
17
ボーンマスボーンマスBOU
503268-23
18
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
5104110-93
19
フラムフラムFUL
502358-32
20
トッテナムトッテナムTOT
502328-62
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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