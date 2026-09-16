ルーニー以来24年ぶりの快挙！アーセナル16歳逸材を指揮官も大絶賛「話題になるのは避けられない」

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、カラバオカップで大活躍を見せたMFマックス・ダウマンを絶賛している。





15日に行われたカラバオカップ3回戦で、イプスウィッチと対戦したアーセナル。すると、開始7分にダウマンが圧巻の個人技からネットを揺らして先制すると、16分にはノニ・マドゥエケが追加点。さらに後半開始直後、ダウマンのこの日2点目とミケル・メリーノのゴールが生まれ、その後2点を返されたものの、4-2で勝利して4回戦へ進出した。









この試合にフル出場して2ゴールを奪い、勝利の立役者となったダウマン。『Oota』によると、プレミアリーグ全クラブ所属選手で16歳の選手が1試合2ゴールを挙げたのは、2002年10月のウェイン・ルーニー（エヴァートンvsレクサム）以来、24年ぶりの出来事になったようだ。





ダウマンを昨年に当時15歳でトップチームデビューさせ、継続的に帯同させながら起用してきたアルタテ監督だが、試合後に『スカイスポーツ』で「彼やマーリ（サーモン）と一緒に仕事ができるのは喜びだね」と手放しで絶賛している。





「マックスについて言えば、今夜のようなゴールやプレーを見せれば、話題になるのは避けられない。自然なことだよ。彼はそうしたプレーをいとも簡単にやってのける。それが彼の最大の特長だ。守備面での献身性やプレーを継続する能力も素晴らしいね。16歳という若さで、単に一瞬の輝きを見せるだけでなく、試合を通して一貫してプレーし続けるのは簡単なことじゃない」





「我々が選手に求めるレベルを考えると、それを実行できるのは極めて難しいと思う。だが彼はどんどん適応し、成長しているんだ。素晴らしい選手だね。大舞台でプレーすることを心から愛しているし、その人間性も素晴らしい」





さらに、「（周囲の期待や熱狂を）抑えるのが難しいことは理解しているが、我々がすべきことは彼を大切に守り、育てていくこと。まだ16歳だからね」としつつ、こう続けた。





「ヨーロッパの他のリーグとは状況が全く異なる。しかし、このリーグが求める要求の高さや選手にかかるプレッシャーなどを踏まえると、ピッチに送り出す際には適切な状況と十分な準備が整っていることを確実にしなければならない。激しいフィジカル的な要素に対応できる能力を備えた選手はなかなかいないが、彼はそれをやってのける。チャンスが巡ってくるたびに素晴らしいプレーを見せている」





「成長すべき点は多々あるが、16歳にしてこれだけのプレーができるというのは、本当に驚異的だよ」