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Kyoya Saito

アルゼンチン代表がメンバー発表！メッシは10/6ベナン戦がラストマッチに

アルゼンチン
アルゼンチン 対 ブルキナファソ
ブルキナファソ
親善試合
アルゼンチン 対 ベナン
ベナン
リオネル・メッシ

【欧州・海外サッカー ニュース】アルゼンチン代表がメンバーを発表した。

アルゼンチン代表がメンバーを発表。リオネル・メッシが代表ラストマッチを迎える。

アルゼンチンは今回の代表ウィークでボリビア、ブルキナファソ、ベナンと対戦。代表引退を発表したメッシも選出され、10月6日のベナン戦がラストマッチとなる。

2026年ワールドカップで準優勝したメンバーの大部分を招集したが、ヨーロッパで活躍する若手選手数名も選出し。その中には、ロマン・ベガ（ゼニト）、マティアス・スーレ（ローマ）、フランコ・マスタントゥオーノ（フィオレンティーナ）、ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ）、サンティアゴ・カストロ（ローマ）などが含まれる。

メンバーは以下の通り。

GK

親善試合
アルゼンチン crest
アルゼンチン
ARG
ブルキナファソ crest
ブルキナファソ
BUR
親善試合
アルゼンチン crest
アルゼンチン
ARG
ベナン crest
ベナン
BEN

エミリアーノ・マルティネス（チェルシー）

フアン・ムッソ (アトレティコ・マドリー)

ジェロニモ・ルジ (マンチェスター・シティ)

DF

アグスティン・ジャイ（パルメイラス）

レオナルド・バレディ（ローマ）

クリスティアン・ロメロ (アトレティコ・マドリー)

リサンドロ・マルティネス (マンチェスター・ユナイテッド)

フアン・フォイス（ビジャレアル）

ファクンド・メディナ (レヴァークーゼン)

ニコラス・タグリアフィコ (オリンピック・リヨン)

ロマン・ベガ（ゼニト）

MF

エンソ・フェルナンデス（マンチェスター・シティ）

アレクシス・マクアリスター（リヴァプール）

バレンティン・バルコ（チェルシー）

ジョバンニ・ロ・チェルソ（レアル・ベティス）

エクセキエル パラシオス (イプスウィッチ タウン)

ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ）

ニコ・パズ（アスレティックス）

フランコ・マスタトゥオーノ（フィオレンティーナ）

マティアス・ソウレ（ローマ）

ジュリアーノ・シメオネ (アトレティコ・マドリー)

ニコラス・ゴンサレス（ユヴェントス）

ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ）

FW

ホセ・マヌエル・ロペス (パルメイラス)

サンティアゴ・カストロ（ローマ）

フリアン・アルバレス (アトレティコ・マドリー)

ラウタロ・マルティネス（インテル）

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）

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