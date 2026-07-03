Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ
team-logoアルゼンチン
Miami Stadium
team-logoカーボベルデ
ここで見る！DAZNここで見る！NHK BSP4K
GOAL

【7/4】アルゼンチンvsカーボベルデの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

アルゼンチン 対 カーボベルデ
アルゼンチン
カーボベルデ
ワールドカップ

FIFAワールドカップ ラウンド32、アルゼンチンvsカーボベルデの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではアルゼンチンとカーボベルデが対戦する。

【ラウンド32】アルゼンチンvsカーボベルデはDAZNでライブ＆見逃し配信！期間限定で割引実施中今すぐ視聴

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるアルゼンチンvsカーボベルデの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

アルゼンチンvsカーボベルデ｜キックオフ時間

crest
ワールドカップ - 決勝ステージ
Miami Stadium

アルゼンチンvsカーボベルデ｜チームニュース＆予想スタメン

アルゼンチン vs カーボベルデ 予想スタメン

アルゼンチンHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-1-4-1

Home team crestCPV
23
エミリアーノ・マルティネス
26
ナウエル・モリーナ
13
クリスティアン・ロメロ
6
リサンドロ・マルティネス
25
ファクンド・メディーナ
16
ティアゴ・アルマダ
20
アレクシス・マクアリスター
24
エンソ・フェルナンデス
7
ロドリゴ・デ・パウル
22
ラウタロ・マルティネス
10
リオネル・メッシ
1
ヴォジーニャ
13
S. Lopes Cabral
3
ダイニー
22
スティーブンモレイラ
4
ロベルト・ロペス
14
デロイ・ドゥアルテ
6
ケビン・ピナ
20
ライアン・メンデス
7
ジョヴァニ・カブラル
10
ヤミロ・モンテイロ
19
ダイロン・ロシャ・リヴラメント

4-1-4-1

CPVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • リオネル・スカローニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ブビスタ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

2026年ワールドカップの優勝候補筆頭であるアルゼンチンは、金曜日にマイアミのハードロック・スタジアムで行われる決勝トーナメント32強戦で、大会初出場となるカーボベルデと対戦する。その敗戦以来、リオネル・スカローニ監督は、2021年と2023年にコパ・デル・レイのタイトルを2度獲得し、その前後には2022年のカタールワールドカップでの歴史的な優勝を成し遂げた。 世界王者である彼らは北米でも勢いを緩める気配を見せず、大会前の優勝候補としてグループリーグの3試合すべてに勝利した。これは共同開催国のメキシコとスター選手揃いのフランスと並ぶ快挙だった。

ワールドカップ
アルゼンチン crest
アルゼンチン
ARG
カーボベルデ crest
カーボベルデ
CPV

アルゼンチンがどの大会においても、ノックアウト方式の試合で最後に敗北したのは7年前、ベロオリゾンテで行われた2019年コパ・アメリカ準決勝で宿敵ブラジルに敗れた時だったことを考えると、感慨深いものがある。39歳のリオネル・メッシでさえ、衰えを見せる気配は全くなく、すでに6ゴールを挙げている。ただし、彼は現在、1試合多く出場しているキリアン・エンバペと同得点となっている。

カーボベルデは、アルゼンチン代表の通算連勝記録とノックアウト方式のサッカーにおける連勝記録（いずれも10）を阻止する可能性に直面しているが、ブビスタ監督率いるチームは何も恐れる必要はないはずだ。2026年大会に初出場した4チームのうち、キュラソー、ヨルダン、ウズベキスタンとともに出場したブルーシャークスは、最初のノックアウトラウンドに進出した唯一のチームだった。 実際、彼らはこれまでとは異なるプレースタイルで新たな境地を切り開いた。ワールドカップ初出場となったスペイン戦では、ヴォジーニャが中心となってスペインを圧倒し、1-0でリードしながらも2-1とリードを許したウルグアイ戦では2-2の引き分けに持ち込み、サウジアラビア戦では2度目の無得点戦を制した。

両チームの近況

ARG
-直近成績

ゴールを許す
13/1
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

CPV
-直近成績

ゴールを許す
8/2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

順位

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

広告