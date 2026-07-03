【7/4】アルゼンチンvsカーボベルデの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではアルゼンチンとカーボベルデが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるアルゼンチンvsカーボベルデの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

アルゼンチンvsカーボベルデ｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ Miami Stadium

アルゼンチンvsカーボベルデ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

2026年ワールドカップの優勝候補筆頭であるアルゼンチンは、金曜日にマイアミのハードロック・スタジアムで行われる決勝トーナメント32強戦で、大会初出場となるカーボベルデと対戦する。その敗戦以来、リオネル・スカローニ監督は、2021年と2023年にコパ・デル・レイのタイトルを2度獲得し、その前後には2022年のカタールワールドカップでの歴史的な優勝を成し遂げた。 世界王者である彼らは北米でも勢いを緩める気配を見せず、大会前の優勝候補としてグループリーグの3試合すべてに勝利した。これは共同開催国のメキシコとスター選手揃いのフランスと並ぶ快挙だった。

アルゼンチンがどの大会においても、ノックアウト方式の試合で最後に敗北したのは7年前、ベロオリゾンテで行われた2019年コパ・アメリカ準決勝で宿敵ブラジルに敗れた時だったことを考えると、感慨深いものがある。39歳のリオネル・メッシでさえ、衰えを見せる気配は全くなく、すでに6ゴールを挙げている。ただし、彼は現在、1試合多く出場しているキリアン・エンバペと同得点となっている。

カーボベルデは、アルゼンチン代表の通算連勝記録とノックアウト方式のサッカーにおける連勝記録（いずれも10）を阻止する可能性に直面しているが、ブビスタ監督率いるチームは何も恐れる必要はないはずだ。2026年大会に初出場した4チームのうち、キュラソー、ヨルダン、ウズベキスタンとともに出場したブルーシャークスは、最初のノックアウトラウンドに進出した唯一のチームだった。 実際、彼らはこれまでとは異なるプレースタイルで新たな境地を切り開いた。ワールドカップ初出場となったスペイン戦では、ヴォジーニャが中心となってスペインを圧倒し、1-0でリードしながらも2-1とリードを許したウルグアイ戦では2-2の引き分けに持ち込み、サウジアラビア戦では2度目の無得点戦を制した。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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