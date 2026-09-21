3試合連続先発の田中碧、現地評価は“賛否両論”「体を張って防いだ場面もあったが」

リーズのMF田中碧がプレミアリーグで3試合連続の先発出場した。

リーズは20日、プレミアリーグ第5節でクリスタル・パレスと対戦。ここ2試合で連続アシストを記録している田中碧は先発出場。62分までプレーし、スコアレスドローに貢献した。





『ヨークシャー・イブニングポスト』で「6」となり、「パレスがカウンターを狙う中、彼がボールを奪い返すために全速力で戻ると、観客は彼の名前を唱和した。これは彼のプレーを象徴する場面だったが、決定的なチャンスを枠外に外してしまった。また、ペナルティエリアの端で危険なフリーキックを献上し、その後パレスのカウンターを阻止したことでイエローカードを受けた。その直後に交代させられた。評価は賛否両論だが、全体として中盤は苦戦していた」と記された。

『リーズ・ライブ』でも「6」となり、「シュートの精度に欠ける場面がいくつかあった。時折スペースを空けてしまったが、体を張って防いだ場面もあった――ただし、必ずしもきれいに防げたとは限らない。また、時折ボールを奪い返す場面もあった」と記された。

『ヨークシャー・ポスト』では「5」とやや低めで、「最初は控えめだったが、次第に打ち解けてきたかと思えば、また元に戻ってしまった」と評価されている。