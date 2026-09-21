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tanaka kamada(C)Getty Images
Ryo Mika

「田中碧の切り裂くパスは強みだったが…」「鎌田大地は巧みに攻略」リーズvsパレス中盤の攻防を現地記者分析

田中碧
鎌田大地
リーズ 対 クリスタル・パレス
リーズ
クリスタル・パレス
プレミアリーグ

【欧州・海外サッカー ニュース】プレミアリーグ第5節リーズ対クリスタル・パレスについて、現地記者が分析。

リーズ対クリスタル・パレスの中盤の攻防について、有力メディア『The Athletic』の記者が分析している。


20日に行われたプレミアリーグ第5節では、リーズとクリスタル・パレスが対戦。ホームのリーズでは田中碧、パレスでは鎌田大地と冨安健洋が先発するなど、日本代表選手3人がピッチ上で共演したこの試合だったが、両チーム最後まで決め手を欠いてスコアレスドローに終わっている。



ここまで2勝2分け無敗と好調だったリーズだが、この試合では最後までネットを揺らせなかった。『The Athletic』でリーズの番記者を務めるベレン・クロス記者は、「リーズの中盤に何が起きたのか？」と題し、この試合の中盤エリアで行われた攻防について分析した。


「今季のリーズにおいて、中盤はチームの数ある強みの一つだった。アンパドゥ、シュタッハ、そして田中は様々な組み合わせで激しい競争心と闘争心を見せ、トップリーグでの経験が豊富なショーン・ロングスタッフでさえ、ベンチから出番を得られないほどだった」


「シュタッハの豊富な運動量と高い位置でのボール奪取能力、アンパドゥの粘り強さとポジショニング、そして低い位置での力強いタックルは見事に噛み合っていた。そして田中は途中から先発起用が続いているが、その献身的なプレーと相手守備を切り裂くパスですぐに注目を集めている」


「しかし日曜日の午後、それらの要素は影を潜めた。“格下”と見られていたパレスが主導権を握り、リーズの中盤を切り崩していったのだ」


「クインテン・ティンバーは終始、厄介な存在だった。彼はピッチ全体でフィジカルの強さと攻撃性を発揮し、普段はリーズの強みである『試合を支配する力』に対抗してみせた。アダム・ウォートンが力強いタックルと危険なパスで彼をサポートすると、一方で鎌田大地とジェレミー・ピノはリーズ守備陣が苦しむようなスペースを巧みに突いて、相手を攻略している」


そして同記者は、「リーズは最後までこの状況を打開できず、それがなかなかギアを上げられなかった大きな要因だ」と指摘している。


この試合はスコアレスドローに終わったものの、未だ無敗で5位につけるリーズ。次戦は10月10日、敵地で王者アーセナルと対戦する。

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