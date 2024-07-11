Ankerは、Amazonで2024年7月11日（木）0:00から7月15日（月）23:59まで開催される「プライムデー先行セール」および、7月16日（火）0:00から7️月17日（水）23:59まで開催される「Amazon プライムデー」で、Ankerグループの人気製品を過去最多となる260製品以上を出品することを発表した。
▶【7/11～先行セール】Anker割引対象製品はこちらからチェック
本記事ではプライムデー2024におけるAnkerのセール情報・割引対象商品・割引率などをまとめている。
Ankerのプライムデーセール対象商品は？
AnkerはAmazonプライムデーセール開幕に先駆けて、セールの対象商品と割引価格を一部公開。
大人気の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」や、高音質Bluetoothスピーカー「Soundcore Motion X600」、モバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」など、Anker製品でも高い人気を誇るラインナップが揃っている。
他にも約260製品以上がプライムデーセール対象になるとのこと。詳しくはAmazon内のAnker公式ページをチェックしてみよう。
|商品名
|カテゴリ
|セール価格(税込)
|OFF率(※1)
|カラー
|Anker Solix C1000 Portable Power Station
|ポータブル電源
|83,900円
|40%
|ダークグレー
|Anker Prime Charging Station（6-in-1, 140W）
|電源タップ
|9,990円
|33%
|ブラック
|Anker Nano II 65W
|USB急速充電器
|2,990円
|33%
|ブラック
|Anker 675 USB-Cドッキングステーション（12-in-1, Monitor Stand, Wireless）
|ドッキングステーション
|22,990円
|30%
|ダークグレー
|Anker 633 Magnetic Wireless Charge（MagGo）
|マグネット式ワイヤレス充電器
|9️,480円
|27%
|ブラック
|Anker Power Bank（30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル）
|モバイルバッテリー
|4,490円
|25%
|ブラック
|Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m
|ケーブル
|1,390円
|26%
|ミッドナイトブラック
|Soundcore Liberty 4
|完全ワイヤレスイヤホン
|10,490円
|30%
|ミッドナイトブラック
|Soundcore AeroFit
|オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン
|12,690円
|25%
|ブラック
|Soundcore Space Q45
|ヘッドホン
|10,990円
|27%
|ブラック
|Soundcore Motion X600
|Bluetoothスピーカー
|16,290円
|35%
|スペースグレー
|Nebula Capsule 3
|モバイルプロジェクター
|52,490円
|25%
|ブラック
|Eufy X10 Pro Omni
|ロボット掃除機
|84,990円
|15%
|ブラック
|Eufy Smart Scale P2 Pro
|体重体組成計
|4,490円
|36%
|ブラック
|Eufy Security SmartTrack Card
|紛失防止トラッカー
|2,690円
|33%
|ブラック
|Loona Blue（※1）
|ペットロボット
|53,990円
|40%
|-
※1 オフ率はAnker Japan公式サイトにおける2024年7月3日時点の販売価格
※2「Loona Blue」の販売元はLoonaDirect
Amazonプライムデー2024の開催期間は？(C)Amazon
年に1度のプライム会員限定ビッグセール『Amazonプライムデー』は、2024年7月16日(火)と17日(水)の48時間限定で開催される。
本セールは16日からだが、先行セールは7月11日(木)にスタート。先行セールは、プライムデーの対象セール商品が一部先行して7/11 (木) 0時から登場するもので、16日からの本セールと同じ価格なので、欲しいものがある場合はなるべく早めに購入することをおすすめしたい。
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