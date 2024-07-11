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anker amazon prime day 2024(C)Anker Japan
Anker製品が最大50%オフ！対象商品一覧をチェック
GOAL

Amazonプライムデー2024 Anker(アンカー)が最大50%オフ！対象製品・目玉商品は？

SHOPPING

Amazonプライムデー2024でAnker製品が最大半額に！260製品以上が対象。おすすめ商品を厳選して紹介する。

先行セールは7/11(木)から！

プライムデー

Amazonプライムデー2024
7月16日(火)・17(水)の48時間限定で開催！

先行セールは7/11(木)スタート！

プライム会員限定セール

7/11(木)から先行セール開始！

セール会場はこちら

Ankerは、Amazonで2024年7月11日（木）0:00から7月15日（月）23:59まで開催される「プライムデー先行セール」および、7月16日（火）0:00から7️月17日（水）23:59まで開催される「Amazon プライムデー」で、Ankerグループの人気製品を過去最多となる260製品以上を出品することを発表した。

▶【7/11～先行セール】Anker割引対象製品はこちらからチェック

本記事ではプライムデー2024におけるAnkerのセール情報・割引対象商品・割引率などをまとめている。

Ankerのプライムデーセール対象商品は？

AnkerはAmazonプライムデーセール開幕に先駆けて、セールの対象商品と割引価格を一部公開。

大人気の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」や、高音質Bluetoothスピーカー「Soundcore Motion X600」、モバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」など、Anker製品でも高い人気を誇るラインナップが揃っている。

他にも約260製品以上がプライムデーセール対象になるとのこと。詳しくはAmazon内のAnker公式ページをチェックしてみよう。

商品名カテゴリセール価格(税込)OFF率(※1)カラー
Anker Solix C1000 Portable Power Station ポータブル電源 83,900円 40% ダークグレー
Anker Prime Charging Station（6-in-1, 140W） 電源タップ 9,990円 33% ブラック
Anker Nano II 65W USB急速充電器 2,990円 33% ブラック
Anker 675 USB-Cドッキングステーション（12-in-1, Monitor Stand, Wireless） ドッキングステーション 22,990円 30% ダークグレー
Anker 633 Magnetic Wireless Charge（MagGo） マグネット式ワイヤレス充電器 9️,480円 27% ブラック
Anker Power Bank（30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル） モバイルバッテリー 4,490円 25% ブラック
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m ケーブル 1,390円 26% ミッドナイトブラック
Soundcore Liberty 4 完全ワイヤレスイヤホン 10,490円 30% ミッドナイトブラック
Soundcore AeroFit オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン 12,690円 25% ブラック
Soundcore Space Q45 ヘッドホン 10,990円 27% ブラック
Soundcore Motion X600 Bluetoothスピーカー 16,290円 35% スペースグレー
Nebula Capsule 3 モバイルプロジェクター 52,490円 25% ブラック
Eufy X10 Pro Omni ロボット掃除機 84,990円 15% ブラック
Eufy Smart Scale P2 Pro 体重体組成計 4,490円 36% ブラック
Eufy Security SmartTrack Card 紛失防止トラッカー 2,690円 33% ブラック
Loona Blue（※1） ペットロボット 53,990円 40% -

※1 オフ率はAnker Japan公式サイトにおける2024年7月3日時点の販売価格
※2「Loona Blue」の販売元はLoonaDirect

Amazonプライムデー2024の開催期間は？

amazon prime day 2024(C)Amazon

年に1度のプライム会員限定ビッグセール『Amazonプライムデー』は、2024年7月16日(火)と17日(水)の48時間限定で開催される。

本セールは16日からだが、先行セールは7月11日(木)にスタート。先行セールは、プライムデーの対象セール商品が一部先行して7/11 (木) 0時から登場するもので、16日からの本セールと同じ価格なので、欲しいものがある場合はなるべく早めに購入することをおすすめしたい。

▶Amazonプライムデー2024セール会場はこちらから｜ポイントアップキャンペーンなどのエントリーはお早めに

Amazonプライムデー2024 関連情報

Amazonプライムデー2024 先行セールは7/11(水)スタート！
セール会場はこちら

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