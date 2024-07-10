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amazon music unlimited 5 month free trial prime day 2024
Yuta Tokuma

【7月18日まで】Amazon Music Unlimited無料キャンペーン実施中！プライム会員なら5ヶ月0円に

SHOPPING

Amazon(アマゾン)Music Unlimitedが2024年7月18日まで限定でプライムデー特別キャンペーンを実施中。期間内に登録するとプライム会員は5ヶ月0円に！

先行セールは7/11(木)から！

プライムデー

Amazonプライムデー2024
7月16日(火)・17(水)の48時間限定で開催！

先行セールは7/11(木)スタート！

プライム会員限定セール

7/11(木)から先行セール開始！

セール会場はこちら

Amazon(アマゾン)のサブスクリプションサービス『Amazon Music Unlimited』は、2024年7月18日まで限定で無料キャンペーンを実施している。

▶【7/18まで】Amazon Music Unlimited｜プライム会員なら5ヶ月無料！

Amazonプライムデー2024 先行セールは7/11(水)スタート！
セール会場はこちら

Amazon Music Unlimitedキャンペーン情報

キャンペーンはいつまで？

Amazon Music Unlimitedの無料キャンペーンは、2024年7月18日(木)まで実施している。

無料期間は？

Amazonプライム会員であれば、5ヶ月間無料利用することが可能だ。

なお、7月16日～17日にはプライム会員限定セール『プライムデー2024』を開催。この機会にプライム会員に登録するのがオススメだ。

  • Amazonプライム会員（初回30日無料）は5ヶ月無料
    月額980円×5ヶ月=4,900円お得に！
    ▶Amazonプライム会員に登録
  • Amazon非プライム会員は新規登録で3ヶ月無料
    月額1,080円×3ヶ月=3,240円お得に！

※無料キャンペーン期間以降は、月額料金で自動更新

Amazon Music Unlimited無料キャンペーンの登録方法は？

  1. このリンクからAmazon Music Unlimitedのキャンペーンページ』にアクセス
  2. 「今すぐ登録」ボタンをタップ
  3. 支払い方法を選択して登録完了！

Amazonプライムデー2024 関連情報

Amazonプライムデー2024 先行セールは7/11(水)スタート！
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