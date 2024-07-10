Amazon(アマゾン)のサブスクリプションサービス『Amazon Music Unlimited』は、2024年7月18日まで限定で無料キャンペーンを実施している。
▶【7/18まで】Amazon Music Unlimited｜プライム会員なら5ヶ月無料！
Amazon Music Unlimitedキャンペーン情報
キャンペーンはいつまで？
Amazon Music Unlimitedの無料キャンペーンは、2024年7月18日(木)まで実施している。
無料期間は？
Amazonプライム会員であれば、5ヶ月間無料利用することが可能だ。
なお、7月16日～17日にはプライム会員限定セール『プライムデー2024』を開催。この機会にプライム会員に登録するのがオススメだ。
- Amazonプライム会員（初回30日無料）は5ヶ月無料
月額980円×5ヶ月=4,900円お得に！
▶Amazonプライム会員に登録
- Amazon非プライム会員は新規登録で3ヶ月無料
月額1,080円×3ヶ月=3,240円お得に！
※無料キャンペーン期間以降は、月額料金で自動更新
Amazon Music Unlimited無料キャンペーンの登録方法は？
- 『このリンクからAmazon Music Unlimitedのキャンペーンページ』にアクセス
- 「今すぐ登録」ボタンをタップ
- 支払い方法を選択して登録完了！
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