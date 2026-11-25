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Amazonの大型セール「Amazonブラックフライデー2026」が、11月30日(月)から12月7日(月)まで開催される。11月27日(金)からは先行セールもスタートし、人気の電子書籍リーダー「Kindle」シリーズが大幅値下げされる。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026で安くなるKindle端末のおすすめモデルを紹介する。

Amazonブラックフライデー2026のAnkerセールはいつからいつまで？

Amazonブラックフライデー2026では、11月27日(金)から先行セール、11月30日(月)から本セールが開催される。Ankerグループでは過去最多となる300製品以上が最大53%オフで販売される。

項目 開催日程・内容 先行セール 2026年11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 本セール 2026年11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 最大割引率 53%オフ 対象商品数 300製品以上 主な対象商品 モバイルバッテリー、充電器、ワイヤレスイヤホン、ロボット掃除機、ポータブル電源など

また、Anker Japan公式オンラインストア・公式アプリ・対象のAnker Storeでは、Amazonに先駆けて11月20日(金)から先行セールを実施している。

Amazonブラックフライデー2026でおすすめのAnker製品は？

Amazonブラックフライデー2026では、Ankerのモバイルバッテリーやワイヤレスイヤホン、ロボット掃除機などがセール対象となる。

Amazonブラックフライデー2026はいつからいつまで？

Amazonブラックフライデー2026は、2026年11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59までの8日間で開催される。

今年は前年を大きく上回る400万点以上の商品がセール対象となり、家電やガジェット、食品、日用品、ファッションなど幅広いジャンルの商品が特別価格で登場する。

項目 開催日程 先行セール 2026年11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 本セール 2026年11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 合計開催期間 11日間 セール対象商品 400万点以上

Amazonブラックフライデー2026のポイントアップキャンペーン

Amazonブラックフライデー2026では、合計10,000円(税込)以上の購入などを条件としたポイントアップキャンペーンが実施される。

プライム会員やAmazon Mastercardの利用、対象カテゴリー・ブランドの商品購入などによってポイント還元率がアップする。

プライム会員なら最大1.5%、Amazon Mastercardでの購入で最大3.0%(通常還元率を含む)、ブランドセレクション対象商品の購入で7.0%が還元される。さらに、家電を除くホーム用品は6.5%のポイントアップ対象となる。

なお、Amazon Mastercardの3.0%還元はプライム会員の場合で、ブランドセレクションの特典は販売元・出荷元がAmazon.co.jpの商品に限られる。

項目 内容 エントリー期間 11月19日(木)10:00～12月7日(月)23:59 購入対象期間 11月27日(金)0:00～12月7日(月)23:59 最低購入金額 合計10,000円(税込)以上 ポイント付与上限 10,000ポイント ポイントの種類 期間限定ポイント 抽選特典 最大100,000ポイントが当たるチャンス

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。