Amazonプライム感謝祭は安くない？評判や口コミを調査

Amazonの大型セール「プライム感謝祭」は、お得な商品が多数登場する一方で、「思ったほど安くない」「通常時と価格が変わらない」といった声も見られる。

本記事では、Amazonプライム感謝祭の評判、口コミを紹介する。

Amazonプライム感謝祭は安くない？主な理由を紹介

Amazonプライム感謝祭では多くの商品がセール対象となる一方で、「思ったほど安くない」「通常時と価格が変わらない」と感じるケースもある。

理由としては、セール前後の価格変動や通常時のクーポン、ポイントアップ対象外商品などが挙げられる。

セール直前の価格変更に注意

一部の第三者出品者では、セール前に販売価格が引き上げられ、セール開始後に値下げされることで、割引率が大きく見えるケースがある。

そのため、「○○％OFF」といった表示だけで判断せず、通常時の販売価格や過去の価格推移と比較することが重要となる。

クーポン込みでは価格が変わらない場合も

通常時に割引クーポンが配布されている商品では、セール期間中にクーポンがなくなり、代わりにセール価格が設定される場合がある。

表示価格だけを見ると安くなっていても、通常時のクーポン適用後価格と比べると、実際の支払額がほとんど変わらないケースもあるため注意したい。

ポイントアップ対象外の商品もある

プライム感謝祭ではポイントアップキャンペーンも実施されるが、すべての商品が追加ポイント還元の対象になるわけではない。

Apple製品など一部商品はポイントアップ対象外となる場合があるため、ポイント還元まで含めてお得かどうか判断したい場合は、事前に対象条件を確認しておきたい。

Amazonプライム感謝祭で損しないための攻略法

プライム感謝祭で商品を購入する際は、表示されている割引率だけでなく、過去価格やポイント、クーポンなども含めて比較することが重要となる。

過去の販売価格を確認する

セール価格が本当に安いのか判断するには、現在の割引率だけでなく、過去の販売価格を確認する方法が有効だ。

Keepaやプライシーなどの価格追跡サービスを利用すると、商品の過去数カ月の価格推移を確認できる。

セール直前だけ価格が上昇していないか、過去の最安値と比べてどの程度安くなっているかを確認してから購入したい。

販売元・出荷元を確認する

商品を購入する前には、販売元や出荷元も確認しておきたい。

特にAmazonマーケットプレイスの商品では、販売事業者によって価格や返品条件などが異なる場合があるため、出品者の評価などもあわせて確認することが重要となる。

割引率ではなく実際の支払額で比較する

「50％OFF」などの割引率だけで判断せず、クーポンやポイント還元を含めた最終的な支払額で比較したい。

通常時に配布されているクーポンを適用した場合の価格や、獲得できるポイントなども含めて計算すると、本当にお得か判断しやすくなる。

また、Amazonだけでなく、楽天市場やYahoo!ショッピングなど他のECサイトの価格と比較するのも一つの方法となる。

Amazonプライム感謝祭2026で安くなるものは？

Amazonデバイス

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Amazonプライム感謝祭では、Fire TV StickやEcho、Kindle、RingなどのAmazonデバイスが通常価格より大幅に安くなる。

動画視聴向けのFire TV Stickをはじめ、Echoシリーズ、Wi-Fi 7対応のeero、防犯カメラのRing、電子書籍リーダーのKindleなど幅広いAmazonデバイスがラインナップされている。

生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど

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ゲーミング用途ではHyperXのヘッドセットやマイク、240Hz対応のIODATAモニター、Razerのワイヤレスマウスなどが候補となる。

また、象印の炊飯器、デロンギの全自動コーヒーマシン、REGZAの75インチ4Kテレビ、Sharkの掃除機など、生活家電も幅広くラインナップされている。

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など

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Amazonプライム感謝祭では、洗剤やボディソープ、ティッシュ、プロテイン、オーラルケア用品など、日常的に使う消耗品もセール対象となる。

まとめ買い向けの商品も多いため、普段使っている日用品をストックしておきたい人はチェックしておきたい。

ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品など

キッチン用品やバス用品、寝具といった生活用品に加え、BOSCHのカーバッテリーや京セラのポリッシャーなどカーケア関連の商品もラインナップされている。

また、コールマンのチェアやSwitchBotのCO2センサーなど、アウトドアやスマートホームで使える商品も対象となっている。

Amazonプライム感謝祭2026 ポイントアップキャンペーンの参加方法

Amazonプライム感謝祭2026では、期間中の買い物金額や条件に応じてポイント還元率がアップするキャンペーンが実施される。

キャンペーンへ参加するには、事前エントリーを行ったうえで、対象期間中に合計10,000円(税込)以上の商品を購入する必要がある。

項目 内容 エントリー期間 2026年9月24日(木)14:00～10月19日(月)23:59 買い物対象期間 2026年10月13日(火)0:00～10月19日(月)23:59 購入条件 期間中に合計10,000円(税込)以上購入 ポイント付与 条件達成状況に応じて後日ポイントを付与

キャンペーン参加の流れ

キャンペーンページからエントリー 10月13日(火)～19日(月)の期間中に合計10,000円(税込)以上購入 達成した条件に応じてポイントが付与される

エントリー期間と買い物対象期間が異なるため、購入前にキャンペーンへのエントリーを済ませておきたい。

Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップ方法

ポイントアップキャンペーンでは、プライム会員やAmazon Mastercardの利用、対象商品・カテゴリーの購入などによって還元率が上乗せされる。

ポイントアップ条件 還元率 プライム会員 最大+2.0% Amazon Mastercardで支払い 最大+3.0% ブランドセレクション対象商品を購入 +7.0% 対象カテゴリー商品を購入 +6.0%

プライム会員なら最大+2.0%

プライム会員は、期間中の合計購入金額に応じてポイント還元率がアップする。

10,000円(税込)以上：+1.0%

15,000円(税込)以上：+1.5%

20,000円(税込)以上：+2.0%

購入金額が多いほど還元率が高くなり、最大で+2.0%のポイントアップとなる。

Amazon Mastercard利用で最大+3.0%

Amazon Mastercardで支払うと、10,000円(税込)以上の買い物で最大+3.0%のポイント還元を受けられる。

プライム会員の条件と組み合わせることで、さらに還元率を高めることが可能だ。

ブランドセレクション対象商品は+7.0%

ブランドセレクション対象商品を購入すると、10,000円(税込)以上の買い物で+7.0%のポイントが還元される。

対象となるのは、販売元または出荷元がAmazon.co.jpとなっている対象商品など。購入前にキャンペーンページで対象商品を確認しておきたい。

対象カテゴリー商品の購入で+6.0%

対象カテゴリーの商品を購入すると、10,000円(税込)以上の買い物で+6.0%のポイントアップとなる。

対象カテゴリーには以下の商品が含まれる。

ドラッグストア商品

ホーム用品

※一部商品は対象外となる場合がある。

Amazonプライム感謝祭2026の攻略法

プライム感謝祭をよりお得に利用するには、セール開始前から準備を進めておくことがポイントとなる。

プライム会員になっているか確認する

プライム感謝祭はAmazonプライム会員向けのセールとなる。

初めてAmazonプライムを利用する場合は、30日間の無料体験期間中でもセールに参加できる。

ポイントアップキャンペーンにエントリーする

ポイントアップキャンペーンは、商品を購入する前にエントリーを済ませておきたい。

期間中に合計10,000円以上購入する予定がある場合は、忘れずにキャンペーンページを確認しておこう。

「ほしい物リスト」を活用する

購入予定の商品は、事前に「ほしい物リスト」へ追加しておくと便利だ。

セール開始後に対象商品の価格を確認しやすくなり、人気商品の買い逃しも防ぎやすくなる。

過去の販売価格を確認する

セール価格が本当に安いのか確認するには、過去の販売価格と比較する方法も有効となる。

価格推移を確認できるツールなどを活用し、通常時や過去のセール価格と比較してから購入を判断したい。

先行セールからチェックする

プライム感謝祭2026は、本セールに先駆けて10月13日(火)から先行セールが実施される。

人気商品は先行セール期間中に在庫切れとなる可能性もあるため、購入する商品が決まっている場合は本セールを待たず、初日から価格と在庫を確認しておきたい。

セール前にやっておきたいこと

Amazonプライム会員の登録状況を確認

ポイントアップキャンペーンにエントリー

欲しい商品を「ほしい物リスト」に追加

過去価格を確認して値下げ幅をチェック

Amazon Mastercardなど決済方法を確認

10月13日(火)開始の先行セールから商品をチェック

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。