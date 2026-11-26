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「Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭」が2026年12月31日(水)まで開催される。

本記事では、「Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭」の概要や還元額、参加方法などを紹介する。

Amazon Payのギフトカード大還元祭とは？

「Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭」は、キャンペーン対象となるECサイト(キャンペーン参加店)でAmazon Payを利用し、期間中合計5,000円以上(税込)を利用した場合、「期間中の利用額全額分のAmazonギフトカード(※上限10万円)」などが当たる抽選に参加できるキャンペーンだ。

開催期間は、2026年10月30日(金)00:00～2026年12月31日(木)23:59となっている。

抽選では、「期間中の利用額全額分のAmazonギフトカード(※上限10万円)」が1等、「10円分のAmazonギフトカード」が2等となっている。

Amazon Payのギフトカード大還元祭の参加方法

「Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭」への応募は、2026年10月30日(金)00:00～2026年12月31日(木)23:59のキャンペーン期間中にエントリーし、対象のECサイトでAmazon Payを用いて合計5,000円(税込)以上のお買い物をするだけ。対象となるECサイトは多岐にわたるが、キャンペーンページから確認することができる。

また、Amazon Payの使い方も以下の通りシンプルだ。

お買い物の際、決済方法で"Amazon Pay”を選択 いつものAmazonアカウントでログインし、住所・お支払い方法を確認して「続行」を押す お支払いが完了

【先行公開】Amazonブラックフライデー2026の厳選目玉商品一覧

Amazonブラックフライデー2026の先行セールから割引対象となる注目商品をカテゴリ別に紹介しているので、ブックマーク必須だ。

なお、ブラックフライデー先行セール期間中に表示されるセール価格は、ブラックフライデーのセール期間中も維持されるので、特に売り切れが予想されるアイテムは早めに入手しておきたい。

Apple製品

Amazonデバイス

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

ホーム・キッチン用品

洋服・シューズ・バッグ

ゲーム・DVD・ソフトウェア

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

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