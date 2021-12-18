Amazon(アマゾン)のサブスクリプションサービス『Amazon Music Unlimited』の料金、最新キャンペーン情報を紹介する。

目次

Amazon Music Unlimitedとは？

Amazon Music Unlimitedは、アマゾンが展開する定額制音楽聴き放題サービスのこと。

Amazonプライム会員特典の一つであるPrime Musicでは100万曲なのに対し、Amazon Music Unlimitedは楽曲数7,500万曲を網羅。最新の曲から名盤まで楽しむことができる。

Amazon Music Unlimitedの料金

Amazon Music Unlimitedの通常月額料金は980円となる。

ただし、Amazonプライム会員であれば会員特別価格として月額780円で利用することができる。

広告無しで音楽聴き放題なのはもちろん、インターネット接続なしのオフライン再生も可能となっている。

Amazon Music Unlimitedのキャンペーン情報

Amazonでは、2021年12月31日(金)までの期間限定でAmazon Music Unlimitedが『3ヶ月無料』＋Amazon700ポイント付与キャンペーンを実施している。

3ヶ月無料+700ポイントキャンペーンは、Amazon Music Unlimited個人プラン（月額）を対象が対象となり、Amazon Music Unlimitedに新規登録される方のみに適用されるキャンペーン。

無料期間終了後は、会員登録が自動的に更新される。更新する場合は月額980円（プライム会員は780円）（税込）が更新日に都度請求される。更新を行わない場合は自動更新をオフにすることをオススメする。

付与されるAmazonポイントは、12月に条件を満たし登録された方には2022年1月20日までに付与される。なお、Amazonポイントは、Amazon Music Unlimited月額または年額の支払いには利用できない。

▶【Amazon Music Unlimited】3ヶ月無料＆700ポイント付与キャンペーン加入ページはこちら

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