Amazon(アマゾン)Music Unlimitedが2023年10月15日まで限定で無料キャンペーンを実施中。期間内に登録するとプライム会員は4ヶ月0円に！

Amazon(アマゾン)のサブスクリプションサービス『Amazon Music Unlimited』は、2023年10月15日まで限定で無料キャンペーンを実施している。

本記事では最新のAmazon Music Unlimitedのキャンペーン情報を紹介する。

Amazon Music Unlimitedキャンペーン情報

キャンペーンはいつまで？

Amazon Music Unlimitedの無料キャンペーンは、2023年10月15日(日)まで実施している。

無料期間は？

Amazonプライム会員であれば、4ヶ月間無料利用することが可能だ。

なお、Amazon Music Unlimitedを新規で利用する方が対象だ。対象ユーザーはキャンペーンページで「4ヶ月無料」と表示される。

なお、10月14日・15日にはプライム会員限定セール『プライム感謝祭』を開催。この機会にプライム会員に登録するのがオススメだ。

※無料キャンペーン期間以降は、月額料金で自動更新。自動更新のキャンセルも可能

Amazon Music Unlimited無料キャンペーンの登録方法は？

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