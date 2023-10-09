Amazon(アマゾン)のサブスクリプションサービス『Amazon Music Unlimited』は、2023年10月15日まで限定で無料キャンペーンを実施している。
▶【10/15まで】Amazon Music Unlimited｜プライム会員なら4ヶ月無料！
本記事では最新のAmazon Music Unlimitedのキャンペーン情報を紹介する。
Amazon Music Unlimitedキャンペーン情報
キャンペーンはいつまで？
Amazon Music Unlimitedの無料キャンペーンは、2023年10月15日(日)まで実施している。
無料期間は？
Amazonプライム会員であれば、4ヶ月間無料利用することが可能だ。
なお、Amazon Music Unlimitedを新規で利用する方が対象だ。対象ユーザーはキャンペーンページで「4ヶ月無料」と表示される。
なお、10月14日・15日にはプライム会員限定セール『プライム感謝祭』を開催。この機会にプライム会員に登録するのがオススメだ。
- Amazonプライム会員（初回30日無料）は4ヶ月無料
月額980円×4ヶ月=3,920円お得に！
▶Amazonプライム会員に登録
※無料キャンペーン期間以降は、月額料金で自動更新。自動更新のキャンセルも可能
Amazon Music Unlimited無料キャンペーンの登録方法は？
- 『このリンクからAmazon Music Unlimitedのキャンペーンページ』にアクセス
- 「今すぐ登録」ボタンをタップ
- 支払い方法を選択して登録完了！
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