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Amazon新生活セールFinalは3/31(火)～！注目のセール品をチェック
Aoi Fujimiya

Amazon厳選日替わりセールは4月4日・5日開催！安くなる商品と注目アイテムまとめ

Amazon厳選日替わりセールの対象商品は？4月4日・5日の値下げアイテムを紹介。

3/31(火)～4/6(月)まで開催

Amazon

Amazon新生活セールFinal2026

セールは2026年4月6日(月)まで開催！

人気商品は売り切れ必至！今すぐ割引価格をチェック

Amazon新生活セール2026

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazonでは4月4日(金)・5日(土)の2日間限定で「厳選日替わりセール」が開催される。新生活セールFINALの終盤にあたるタイミングで実施される本企画は、人気商品が短時間で大幅値引きされる点が特徴だ。

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

本記事では、Amazon厳選日替わりセールで安くなる商品について紹介する。

Amazon厳選日替わりセールで何が安くなる？

Amazonで開催される「厳選日替わりセール」では、ジャンルごとに人気商品がピックアップされ、通常価格から大幅に値引きされるのが特徴だ。特に新生活シーズンに合わせた実用性の高いアイテムが中心となっており、短期間での売り切れも珍しくない。

今回のラインナップでは、アイリスオーヤマのスティック掃除機をはじめとした生活家電が目玉となるほか、機内持ち込み対応のスーツケースやビジネス向けバックパックなど、移動・通勤需要を意識したアイテムが並ぶ。

さらに、Ankerのワイヤレスヘッドホンといったガジェット系もセール対象となっており、音質やコストパフォーマンスを重視するユーザーからの注目も高い。ポータブル電源などアウトドア・防災用途の製品も含まれており、幅広いニーズに対応した構成となっている。

日替わりセールは対象商品が限られるうえ、時間や数量に制限があるケースが多いため、気になるアイテムは早めにチェックしておくことが重要となる。

Amazon厳選日替わりセールで安くなる商品

1 higawari amaszon 202604003【最大約90日間ゴミ捨て不要】アイリスオーヤマ コードレス掃除機 ゴミ回収ドック搭載 軽量1.2㎏ SCD-23AZP1-W【Amazon.co.jp限定】2 higawari amaszon 202604003[グレゴリー]スーツケース キャリーケース 公式 キャッシュ CACHE 22 v2 インターナショナルキャリーオン 機内持ち込み可 1-3泊 Sサイズ 小型 大容量 パッキングキューブ付き ポリカーボネイト TSAロック 37L 55cm 2.81kg4 higawari amaszon 202604003[エース] ビジネスリュック ヴィターラ 3サイズ 選べる素材 強靭 撥水 13.3インチPC 15.0インチPC 3WAY リュック ブリーフ A4 B4 軽量 通勤 ビジネス
3 higawari amaszon 202604003Anker Soundcore Q11i （Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン）【ハイレゾ対応(有線) / 重低音 / 最大60時間音楽再生/ マルチポイント対応/専用アプリ対応】ブラック5 higawari amaszon 202604003Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1000 New 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 60分でフル充電 リン酸鉄 長寿命 バッテリー 定格出力1500W 瞬間最大3000W 家庭用 アウトドア用 防災 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応6 higawari amaszon 202604003【セット販売】【自動給排水】SwitchBot ロボット掃除機 S10 +防水シート
7 higawari amaszon 202604003スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサムの香り 本体+付け替え用 (16個) トイレ洗剤 黒ズミ トイレ掃除 ブラシ 使い捨て 洗剤 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】8 higawari amaszon 202604003MEDIHEAL OFFICIAL(メディヒール) THE 3ミニッツマスク(ナイアシン) 7枚 THE 3 Minutes Mask (Niacin) 7P ツヤ 保湿 韓国 パック スキンケア しっとり (1SET)9 higawari amaszon 202604003【パンツLサイズ】パンパース オムツ 超吸収エアリー (9-14kg) 40枚
13 higawari amaszon 202604003メディキューブ AGE-R ウルトラチューン40.68 【1日5分韓国美肌体験】 日本語取扱説明書 美顔器 ご褒美 スキンケアツール10 higawari amaszon 202604003ダルバ(d'Alba) ホワイトトリュフダブルモイスチャークリーム 60ml 保湿クリーム フェイス セラム ナイトクリーム11 higawari amaszon 202604003ANUA(アヌア)ドクダミ77スージングトナー340ml 化粧水 拭き取り化粧水 大容量 水分 保湿 しっとり heartleaf toner ゆらぎ肌 オイリー肌 スキンケア【公式・正規品】
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Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

Amazon新生活セールFinal2026先行セールの開催期間と概要

2026年に実施される「Amazon新生活セールFinal」は、3月31日(火)0:00から4月6日(月)23:59までの約7日間にわたり開催される大型セールイベント。期間は前半と後半の2フェーズに分かれているが、価格や対象商品に大きな違いはなく、通しで同一のセールとして利用できるのが特徴だ。

前半の先行セールは3月31日(火)から4月2日(木)まで、後半の本セールは4月3日(金)から4月6日(月)まで実施。いずれの期間でもタイムセールや数量限定の特価販売に加え、最大14%のポイント還元キャンペーンなど複数の施策が同時に展開される。

セール期間中は対象商品が順次追加されるため、早い段階からチェックを行うことで人気商品を逃さず購入しやすくなる。

項目内容
開催期間2026年3月31日(火)0:00〜4月6日(月)23:59
先行フェーズ2026年3月31日(火)〜4月2日(木)
メインセール2026年4月3日(金)〜4月6日(月)
主な内容ポイント最大14%還元／タイムセール／数量限定特価

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

Amazon新生活セールFinal2026の主な特典・キャンペーン一覧

2026年開催の「Amazon新生活セールFinal」では、商品割引に加えて複数のキャンペーンが同時に実施されている。ポイント還元や抽選企画を組み合わせることで、実質価格を抑えた買い物が可能となる点が大きな特徴だ。

中でも、税込10,000円以上の購入を条件としたポイントアップ施策は中心的な存在となっており、会員ステータスや決済方法、対象商品によって還元率が変動する仕組みが採用されている。

そのほかにも、期間限定セールや電子書籍関連の割引、サブスク特典など多様な施策が用意されており、用途に応じて活用することでよりお得に買い物ができる構成となっている。

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

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