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Amazonマスターカードは、入会・利用で最大11,000ポイント付与キャンペーンを実施している。

本記事では、同キャンペーンの概要や利用条件を紹介する。

Amazonマスターカード入会・利用で最大11,000ポイント付与

Amazonは現在、プライム会員限定でAmazonマスターカード新規入会・初回利用で11,000ポイント付与のキャンペーンを行っている。

ポイントの内訳は新規入会で7,000ポイント、初回利用で4,000ポイントで最大11,000ポイントとなっている。入会特典はカード入会のみで付与され、初回利用キャンペーンは1円以上の利用が条件となる。

同キャンペーンは12月10日まで実施。12月10日までにカード承認を経て、Amazon Mastercardを使ってAmazon.co.jp上で買い物する必要がある。カードの審査には時間がかかることがあるため、早めに申込みを完了させることがおすすめだ。

キャンペーン概要

キャンペーン対象期間 2026年11月19日10:00～2026年12月10日23:59 付与ポイント 新規入会7,000ポイント+初回利用4,000ポイント(最大11,000ポイント) 対象者 プライム会員 入会特典の条件 カード入会 初回利用キャンペーンの条件 1円以上の利用

【先行公開】Amazonブラックフライデー2026の厳選目玉商品一覧

Amazonブラックフライデー2026の先行セールから割引対象となる注目商品をカテゴリ別に紹介しているので、ブックマーク必須だ。

なお、ブラックフライデー先行セール期間中に表示されるセール価格は、ブラックフライデーのセール期間中も維持されるので、特に売り切れが予想されるアイテムは早めに入手しておきたい。

Apple製品

Amazonデバイス

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

ホーム・キッチン用品

洋服・シューズ・バッグ

ゲーム・DVD・ソフトウェア

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

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