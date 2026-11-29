Amazonマスターカードは、入会・利用で最大11,000ポイント付与キャンペーンを実施している。
本記事では、同キャンペーンの概要や利用条件を紹介する。
Amazonマスターカード入会・利用で最大11,000ポイント付与
Amazonは現在、プライム会員限定でAmazonマスターカード新規入会・初回利用で11,000ポイント付与のキャンペーンを行っている。
ポイントの内訳は新規入会で7,000ポイント、初回利用で4,000ポイントで最大11,000ポイントとなっている。入会特典はカード入会のみで付与され、初回利用キャンペーンは1円以上の利用が条件となる。
同キャンペーンは12月10日まで実施。12月10日までにカード承認を経て、Amazon Mastercardを使ってAmazon.co.jp上で買い物する必要がある。カードの審査には時間がかかることがあるため、早めに申込みを完了させることがおすすめだ。
キャンペーン概要
キャンペーン対象期間
2026年11月19日10:00～2026年12月10日23:59
付与ポイント
新規入会7,000ポイント+初回利用4,000ポイント(最大11,000ポイント)
対象者
プライム会員
入会特典の条件
カード入会
初回利用キャンペーンの条件
1円以上の利用
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