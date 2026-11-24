11月27日(金)からは3日間の先行セールも実施され、合計11日間にわたって400万点以上の商品が特別価格で登場する。

Amazonブラックフライデー2026でお得に買う方法は？セール前にやるべきこと・ポイントアップ攻略法を紹介する。

Amazonブラックフライデー2026の開催日程・先行セールはいつから？

Amazonブラックフライデー2026は、11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59までの8日間開催される。

11月27日(金)から29日(日)までの3日間は先行セールも実施され、合計11日間にわたって家電や食品、日用品など400万点以上の商品が特別価格で販売される。

セール 開催期間 日数 先行セール 11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 3日間 本セール 11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 8日間 全体 11月27日(金)～12月7日(月) 11日間

Amazonブラックフライデー2026のポイント還元・キャンペーン一覧

Amazonブラックフライデー2026では、ポイントアップキャンペーンや大抽選会、dポイント連携特典などが実施される。

主なキャンペーンは以下の通り。

キャンペーン 特典・内容 ポイントアップキャンペーン 合計1万円以上の購入で条件に応じてポイント還元 最大10万ポイント大抽選会 条件達成者を対象に最大100,000ポイントが当たる ポイントDeal祭り 対象商品で5%以上のポイント還元 Amazonスタンプラリー 条件達成で500～50,000ポイントが当たる抽選 dポイント連携 総額5,000万ポイント山分け Amazon Mastercard新規入会 最大11,000ポイント進呈 Amazonふるさと納税 最大10,000ポイントが当たる抽選 あと払い(ペイディ) 初回利用で20%還元(上限1,000pt) メルペイ 初回利用で45%還元(上限2,000pt)

【1】ポイントアップキャンペーンにエントリーする

Amazonブラックフライデー2026では、事前エントリーのうえ、対象期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてAmazonポイントの還元率がアップする。

プライム会員やAmazon Mastercardの利用、対象ブランド・カテゴリー商品の購入などがポイントアップの対象となる。

項目 内容 エントリー期間 11月19日(木)10:00～12月7日(月)23:59 購入対象期間 11月27日(金)0:00～12月7日(月)23:59 最低購入金額 合計10,000円(税込)以上 ポイント付与上限 10,000ポイント 抽選特典 最大100,000ポイント

さらに、条件を満たした人は最大100,000ポイントが当たる大抽選会にも自動的に参加できる。

【2】ポイントDeal祭りで5%以上のポイントを獲得する

「ポイントDeal祭り」では、資生堂やAnker、BEAMS、Onなどの対象ブランド商品を購入すると、5%以上のAmazonポイントが還元される。

対象商品には「ポイントDeal」のバッジが表示されるため、セール価格とあわせて還元率も確認しておきたい。

【3】Amazonスタンプラリーに参加する

Amazonスタンプラリーでは、指定された4つの条件を達成すると、抽選で500～50,000ポイントが当たる。

生活必需品の購入やポイントアップキャンペーンへのエントリー、Amazon Music Primeの利用、Prime Videoの視聴などが対象となる。

【4】dポイント連携キャンペーンを活用する

Amazonアカウントとdアカウントを連携し、エントリー後に累計200ポイント以上のdポイントを利用すると、総額5,000万ポイントの山分けキャンペーンに参加できる。

さらに、初めてアカウントを連携する場合は、初回購入金額の20%(上限1,000ポイント)が還元される。

【5】Amazon Mastercardの新規入会特典を利用する

プライム会員を対象に、Amazon Mastercardの新規入会で7,000ポイント、初回利用で4,000ポイントの合計最大11,000ポイントが進呈されるキャンペーンも実施される。

対象期間は12月10日(木)までとなっているため、申し込み条件や特典の適用条件を確認しておこう。

【6】ふるさと納税・決済サービスの特典を確認する

Amazonふるさと納税では、対象ページへのアクセスで最大10,000ポイントが当たる抽選イベントが開催される。プライム会員は当選確率が4倍となる。

また、あと払い(ペイディ)の初回利用で20%還元(上限1,000ポイント)、メルペイの初回利用で45%還元(上限2,000ポイント)など、決済方法に応じた特典も用意されている。

Amazonブラックフライデー2026で損しないための攻略方法

Amazonブラックフライデーでは、単純な割引率だけでなく、ポイント還元や過去の販売価格も比較することが重要だ。

セール開始前に以下の準備を済ませておくことで、買い逃しやポイントの取りこぼしを防ぎやすくなる。

【1】キャンペーンに事前エントリーする

ポイントアップやdポイント連携などのキャンペーンは、それぞれ参加条件が設定されている。

買い物前に対象キャンペーンのエントリーを済ませておくことで、ポイント還元の取りこぼしを防げる。

【2】ほしい物リストに商品を登録する

購入予定の商品は、あらかじめAmazonの「ほしい物リスト」に追加しておくのがおすすめだ。

先行セールや本セールの開始後に価格を確認しやすくなり、人気商品の買い逃しも防ぎやすくなる。

【3】Keepaで過去の販売価格を確認する

セール商品が本当に安くなっているか判断するには、過去の価格推移を確認することが重要だ。

価格追跡ツール「Keepa」などを利用すれば、直近の販売価格や過去の最安値と比較できる。

割引率だけで判断せず、普段の価格と比べてどれくらい安いのかを確認してから購入したい。

【4】日用品や食品のまとめ買いで1万円以上を目指す

ポイントアップキャンペーンでは、対象期間中の合計購入金額が10,000円(税込)以上になることが条件となっている。

購入金額が足りない場合は、洗剤や飲料、トイレットペーパーなど、日常的に使用する商品をまとめ買いする方法がおすすめだ。

ただし、ポイント獲得だけを目的に不要な商品を購入すると、かえって出費が増えるため注意したい。

Amazonブラックフライデー2026で安くなる商品は？（先行公開）

Apple製品

Amazonデバイス

生活家電・テレビ・イヤホン・パソコンなど

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

プライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、ブラックフライデー2026をお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。