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今回のブラックフライデーでは、商品の割引だけでなく、支払い方法によって獲得できるポイントや還元率が大きく変わる点にも注目したい。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026でお得な支払い方法を紹介する。

Amazonブラックフライデー2026でお得な支払い方法は？

Amazonブラックフライデー2026では、メルペイやau PAY、Amazon Mastercardなど、支払い方法によって受けられるポイント還元が異なる。

特に、初回利用者向けのキャンペーンでは最大45%還元が狙えるため、セール価格だけでなく決済特典も比較しておきたい。

メルペイ｜初回利用なら45%還元

Amazonで初めてメルペイのネット決済を利用する場合、事前エントリーなどの条件を満たすことで、45%分のメルカリポイントが還元される。

付与上限は2,000ポイントで、約4,445円の購入で上限に達する。少額の商品をお得に購入したい人におすすめだ。

au PAY｜対象者限定で最大40%還元

au PAYでは、2026年にAmazonでの利用がない人を対象に、最大30%還元(上限1,000円相当)のキャンペーンが実施される。

さらに、au・UQ mobile経由でAmazonプライムアラカルトに加入している場合は、最大40%還元(上限3,000円相当)が適用される。

利用状況によっては10～20%還元の対象となる場合もあるため、事前にキャンペーン条件を確認しておきたい。

【最大11,000ポイント付与】Amazon Prime Mastercard｜高額商品の購入やまとめ買いにおすすめ

Amazon Prime Mastercardは、Amazonを頻繁に利用する人や高額商品を購入する人に適した支払い方法だ。

プライム会員なら通常2.0%還元となり、ブラックフライデーのポイントアップキャンペーンでは、通常還元を含めて最大3.0%のポイントを獲得できる。

また、対象者向けの新規入会キャンペーンでは、入会特典7,000ポイントと初回利用特典4,000ポイントの合計最大11,000ポイントが進呈される。

対象商品の5回払い、Kindle・Fireタブレットの12回払いで分割手数料が無料になる特典も用意されている。

あと払い(ペイディ)｜初回利用で20%還元

あと払い(ペイディ)では、初回利用者を対象に20%のポイント還元キャンペーンが実施される。

付与上限は1,000ポイントで、5,000円の買い物で上限に達する計算だ。

メルペイやau PAYの高還元キャンペーンを利用できない場合は、ペイディも選択肢となる。

Amazonギフトカード｜チャージ・購入特典を活用

Amazonギフトカードでは、対象者限定のチャージキャンペーンや、ブランドギフトカードの購入特典が用意されている。

初回限定の現金チャージでは、5,000円以上のチャージで1,000ポイントが付与される特典がある。

また、対象ブランドのギフトカードを合計10,000円以上購入すると、条件に応じて1,500～2,000ポイントが還元されるキャンペーンも実施される。

ただし、ブランドギフトカードの購入特典は、Amazonでの通常商品の支払いに利用できるAmazonギフトカードとは異なるため注意したい。

Amazonブラックフライデー2026では、少額の買い物ならメルペイやau PAY、高額商品や継続的な利用ならAmazon Prime Mastercardが有力だ。

各キャンペーンの対象者や付与上限、併用条件を確認し、実際に獲得できるポイント数を比較して選ぶのがおすすめだ。

Amazonブラックフライデー2026の日程は？先行セールはいつから？

Amazonブラックフライデー2026は、11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59までの8日間開催される。

本セールに先駆けて11月27日(金)から3日間の先行セールも実施され、合計11日間にわたって家電やガジェット、食品、日用品など400万点以上の商品が特別価格で販売される。

項目 開催日程 先行セール 2026年11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 本セール 2026年11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 合計開催期間 11日間 セール対象商品 400万点以上

ブラックフライデーはAmazonプライム会員以外も参加可能だが、プライム会員なら対象商品の配送料無料やポイントアップなどの特典を利用できる。

また、先行セール期間中の購入もポイントアップキャンペーンの対象となるため、気になる商品は早めにチェックしておきたい。

Amazonブラックフライデー2026のポイント還元率は？最大11%還元の条件

Amazonブラックフライデー2026では、キャンペーンへのエントリーと合計10,000円(税込)以上の購入を条件に、Amazonポイントの還元率が最大11%にアップする。

プライム会員特典やAmazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリー・ブランド商品の購入などによって、追加ポイントを獲得できる。

ポイントアップ条件 還元率 Amazonプライム会員 最大＋1.5% Amazon Mastercardでの購入 最大3.0%(通常還元率を含む) ブランドセレクション対象商品 ＋7.0% ホーム用品(家電を除く) ＋6.5%

Amazon Mastercardの最大3.0%還元はプライム会員が対象で、ブランドセレクション特典は販売元・出荷元がAmazon.co.jpの商品に限られる。

また、ポイントアップキャンペーンでは、条件達成で最大100,000ポイントが当たる大抽選会にも参加できる。

なお、ポイント還元率は購入商品や適用条件によって異なり、すべての特典を単純に合算できるわけではない。買い物前にエントリーを済ませ、対象商品の還元率や獲得上限を確認しておきたい。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。