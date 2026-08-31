2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップが、2026年9月2日(水)から行われる。

本記事では、ルヴァンカップ2026-27の全試合視聴方法、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ルヴァンカップ2026-27を全試合見るには？

ルヴァンカップ2026-27は、2026年9月2日(水)・9日(水)の1stラウンド1回戦から開幕。10月3日(土)・4日(日)・28日(水)の4回戦まで1stラウンドが行われ、11月11日(水)には準々決勝からのプライムラウンドに突入する。

試合の模様は、全65試合を『フジテレビ』『スカパー！』が放送・配信。ただし、それぞれの中継局の各チャンネルに中継対象試合が分散されるため、すべてのチャンネルで全試合が視聴できるというわけではない。

とはいえ、『スカパー！サッカーセット』に加入している場合、「スカパー！動画ストア」で全試合のライブ配信を視聴することができる。

ルヴァンカップ2026-27のテレビ放送・ネット配信予定

ルヴァンカップ2026-27は、『スカパー！サッカーセット』の衛星放送で準決勝までの全試合(録画放送含む)が視聴可能。前述の通り、同プランに加入している場合は「スカパー！動画ストア」を利用することができ、準決勝までの全試合のライブ配信が視聴できる。

また、「スカパー！動画ストア」の『サッカーLIVE』でもルヴァンカップ準決勝までの全試合をライブ配信。『サッカーLIVE』の配信コンテンツはAmazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』でも視聴することができる。

その他、『フジテレビONE/TWO/NEXT』と『FOD(Amazon)』でも一部試合の中継を予定している。

チャンネル 形態 月額料金(税込) 視聴可能試合 サッカーLIVE

(Amazonあり) ネット 2,350円 全65試合ライブ配信 スカパー！サッカーセット 衛星放送 2,480円

※別途スカパー！基本料429円 全65試合放送

※録画放送あり

※スカパー！動画配信(ネット)でライブ配信 フジテレビONE/TWO/NEXT 衛星放送 2,910円 一部試合生中継

※後日放送含め全試合 FOD

(Amazonあり) ネット 1,320円

[9/2まで最初の1カ月・月額100円] 一部試合ライブ配信

※後日配信含め全試合

ルヴァンカップのおすすめ視聴方法

前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

Amazonの『サッカーLIVEライト』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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