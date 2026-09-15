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ラ・リーガ
team-logoアラベス
Estadio Mendizorroza
team-logoバレンシア
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Yuta Tokuma

協力：

【9月16日】アラベスvsバレンシアのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第6節

アラベス 対 バレンシア
ラ・リーガ
アラベス
バレンシア

【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2026-27第6節、アラベス対バレンシアのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。


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2026-27シーズンのラ・リーガ第6節が、日本時間9月16日(水)に開催。アラベスと、佐藤龍之介が所属するバレンシアが対戦する。

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本記事では、アラベスvsバレンシアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アラベスvsバレンシアの試合日程・キックオフ時間

アラベスvsバレンシアは、日本時間2026年9月16日(水)にアラベスのホーム、ラモン・サンチェス・ピスフアンで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2026-27 第6節
  • 日時：2026年9月16日(水)3:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アラベスvsバレンシア
  • 会場：メンディソローサ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNやU-NEXT、大会公式サイトにてご確認ください。

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アラベスvsバレンシアの放送・配信予定

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アラベスvsバレンシアのおすすめ視聴方法

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アラベスvsバレンシア｜チーム情報

アラベス vs バレンシア 予想スタメン

3-5-2
アラベス crest
アラベス
ALA
フォーメーション
バレンシア crest
バレンシア
VAL
4-4-1-1
アントニオ・シヴェラアントニオ・シヴェラナウエルテナグリアナウエルテナグリアジョニージョニーteam-logoビル・コスキーP. IbanezP. Ibanezアントニオ・ブランコアントニオ・ブランコA. PerezA. Perezカルレス・アレーニャカルレス・アレーニャA. RebbachA. Rebbachルーカス・ボジェルーカス・ボジェアントニオ・マルティネスアントニオ・マルティネスストール・ディミトゥリエフスキストール・ディミトゥリエフスキホセ・ガヤホセ・ガヤI. CordobaI. Cordobaペペルペペルteam-logoアルナウ・マルティネスハビアー・ゲラハビアー・ゲラ佐藤龍之介佐藤龍之介フィリプ・ウグリニックフィリプ・ウグリニックteam-logoD. Otorbiアリウ・ディエングアリウ・ディエングアルノー・ダンジュマアルノー・ダンジュマ
バレンシア crest
バレンシア
VAL
3-5-2
アラベス

先発メンバー

バレンシア

マネージャー

  • キケサンチェスフローレス
  • O. Sanchez

成績

ALA

ALA - 直近成績

GET
3-0
RAY
1-1
VIL
1-0
OSA
5-2
SAN
2-1
得点（失点）
11/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
VAL

VAL - 直近成績

CEL
0-0
BET
0-1
COR
3-1
BAR
0-5
SEV
1-0
得点（失点）
1/10
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

アラベスドローバレンシア
2
2
1
ラ・リーガ
バレンシア badge
バレンシア
VAL
3
アラベス badge
アラベス
ALA
2
終了
ラ・リーガ
アラベス badge
アラベス
ALA
0
バレンシア badge
バレンシア
VAL
0
終了
ラ・リーガ
アラベス badge
アラベス
ALA
1
バレンシア badge
バレンシア
VAL
0
終了
ラ・リーガ
バレンシア badge
バレンシア
VAL
2
アラベス badge
アラベス
ALA
2
終了
クラブ 親善試合
バレンシア badge
バレンシア
VAL
0
アラベス badge
アラベス
ALA
1
終了
6得点5
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バルセロナバルセロナBAR
5500214+1715
2
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
5401144+1012
3
ベティスベティスBET
540176+112
4
アラベスアラベスALA
5311115+610
5
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
5311106+410
6
セビージャセビージャSEV
531186+210
7
デポルティーボ・ラ・コルーニャデポルティーボ・ラ・コルーニャCOR
523096+39
8
エスパニョールエスパニョールESP
521285+37
9
アスレティック・クルブアスレティック・クルブATH
521276+17
10
ラシン・サンタンデールラシン・サンタンデールSAN
52129907
11
オサスナオサスナOSA
521258-37
12
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
6213611-57
13
レバンテレバンテLEV
512279-25
14
ヘタフェヘタフェGET
512236-35
15
セルタセルタCEL
604236-34
16
ラージョ・バジェカーノラージョ・バジェカーノRAY
5113814-64
17
マラガマラガMAL
503228-63
18
ビジャレアルビジャレアルVIL
5023710-32
19
エルチェエルチェELC
5023613-72
20
バレンシアバレンシアVAL
5014110-91
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格


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