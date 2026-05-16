2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）は決勝を残すのみ。クリスティアーノ・ロナウド所属のアル・ナスルとJ1勢として唯一参戦するガンバ大阪が対戦する。

本記事では、ACL2優勝によって得られる賞金を紹介する。

ACL2優勝によって得られる賞金は？

AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）では、前身のAFCカップから大幅に賞金額が増額。主催するアジアサッカー連盟（AFC）によると、賞金総額は1662万ドル（約26億円）に上る。優勝賞金は250万ドル（約3億9500万円）、準優勝クラブにも100万ドル（約1億5800万円）が付与される。

仮にガンバ大阪が優勝した場合、今大会で得られる合計賞金額は最低でも328万ドル（約5億1800万円）になる。

■各ラウンドの賞金額

ラウンド 賞金額 グループステージ 30万ドル ラウンド16 8万ドル 準々決勝 16万ドル 準決勝 24万ドル 準優勝 100万ドル 優勝 250万ドル

ACLE決勝の試合日程・対戦カードは？

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝は、現地時間5月16日(土)に開催。午後8時45分にキックオフ予定だ。なお、日本は開催地サウジアラビアよりも6時間進んでいるため、日本時間5月17日(日)午前2時45分に試合が開始される。

ACL2決勝の対戦カードはアル・ナスルvsガンバ大阪だ。サウジアラビアのアル・ナスルは、ポルトガル代表主将クリスティアーノ・ロナウドやセネガル代表サディオ・マネをらを擁するタレント軍団で、国内リーグで現在首位に立ち、2冠を狙える状況だ。対するガンバ大阪は、優勝した2008年AFCチャンピオンズリーグ以来となるアジアの舞台での決勝進出となり、2015年に天皇杯を制して以来、11年ぶりのタイトル獲得を目指す。

試合会場はサウジアラビアの首都リヤドにある「アルアウワル・パーク」。収容人数2万6000人の同スタジアムは、アル・ナスルの本拠地でもあり、決勝ではガンバ大阪にとって完全アウェーになることが予想される。

試合日時 2026年5月17日(日)

2:45 対戦カード アル・ナスルvsガンバ大阪 会場 アルアウワル・パーク

（サウジアラビア・リヤド）

ACL2決勝のテレビ放送/ネット配信予定

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)決勝は、日本国内では配信サービス『DAZN』が独占的にライブ中継を行う。大会全体の配信権を保持しているため、決勝戦も同サービスでの視聴が唯一の選択肢となる。

地上波やBS・CSでの放送予定は現時点でなく、リアルタイム観戦にはDAZNへの登録が必要。配信は日本時間2026年5月17日(日)2時45分のキックオフに合わせて開始される見込みだ。

ACL2決勝の視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。

また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。

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DAZN

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「DAZN SOCCER」のコンテンツは「DAZN Standard」でも視聴可能。

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