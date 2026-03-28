aespa京セラドーム大阪ライブのチケット販売情報は？一般発売・料金・入手方法

K-POPガールズグループaespaの京セラドーム大阪公演が決定し、国内外のファンから大きな注目を集めている。

本記事では、aespaの京セラドーム大阪公演のチケット情報について紹介する。

aespaの京セラドーム大阪公演はいつ？

K-POPガールズグループaespaの日本ドーム公演『2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』は、2026年4月に京セラドーム大阪で開催される。

同公演は、aespaにとって初の日本ドームツアーの幕開けとなる重要なステージであり、これまでのアリーナツアーをスケールアップした「SPECIAL EDITION」として実施される点も大きな特徴だ。

京セラドーム大阪では2日間にわたって公演が行われ、初日はナイト公演、2日目はやや早い時間帯からの開催となる。いずれも動員規模の大きいドーム公演となるため、多くのファンが来場することが予想される。

会場 公演日 開場時間 開演時間 京セラドーム大阪 2026年4月11日(土) 16:30 18:30 京セラドーム大阪 2026年4月12日(日) 14:00 16:00

aespaの京セラドーム大阪公演のチケット販売情報は？

aespaの日本ドーム公演『2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』京セラドーム大阪公演のチケットは、複数回にわたる先行販売および追加受付を経て、現在は主要な受付が終了している状況となっている。

直近では2026年3月9日から3月22日にかけて追加受付(抽選)が実施され、3月27日に当落発表が行われた。すでに応募は締め切られており、現時点では新たな受付は発表されていない。

チケットは「全席指定」と「プレミアムシート」の2種類が用意されている。全席指定は14,800円(税込)、プレミアムシートは全席指定当選者を対象としたアップグレード形式で、追加5,000円を支払うことで抽選対象となる。プレミアムシートにはアリーナ席保証やグッズ売場の優先入場レーンといった特典が付帯する。

なお、一般発売については現時点で公式発表がなく、今後の追加販売の有無は不透明な状況だ。また、NTTドコモ契約者向けのチケットプレゼント企画もすでに応募を終了している。

発券はすべてスマートフォン専用の電子チケット(ticket board)で行われるため、入場には対応端末が必須となる。申込は1公演につき1回、最大2枚までとなっており、同行者も会員登録および電子チケット受取環境が必要となる点に注意が必要だ。

さらに、プレミアムシート当選者については入場時に本人確認が実施される場合があるため、顔写真付き身分証明書の準備も求められる。

項目 内容 チケット料金 全席指定：14,800円(税込)

プレミアムシート：19,800円(税込) 販売状況 追加受付(抽選)は終了

一般発売は未発表 追加受付期間 2026年3月9日〜3月22日 当落発表 2026年3月27日20:00 発券方法 電子チケット(ticket board) 申込制限 1公演1申込・最大2枚 年齢制限 3歳以上有料／3歳未満入場不可 本人確認 プレミアムシートは顔写真付き身分証が必要

aespaの京セラドーム大阪公演のチケットリセールは？

aespaの京セラドーム大阪公演では、公式のチケットリセールとしてticket boardが提供する「定価トレード」の利用が可能となっている。購入後に来場できなくなった場合でも、正規ルートでチケットを譲渡できる仕組みが整備されている。

この定価トレードは、すべて定価での取引に限定されており、不正転売や高額取引を防止する設計となっている。また、電子チケット(ticket board)のみが対象で、発券元が管理する公式サービスであるため、取引から入場までが保証される点も特徴だ。

出品はチケットの発券開始後、各公演のおおよそ3日前20:00から可能となる見込み。出品できるのはticket boardで購入した申込者本人のみで、同行者に分配済みの場合は事前に分配を取り消す必要がある。トレード成立後は、所定の手数料を差し引いた金額が返金される。

一方、購入希望者はticket boardにログインし、出品がある場合に限り購入手続きが可能となる。支払いはクレジットカード決済のみで、出品単位での購入となるため、2枚セットのチケットを1枚のみ購入するといった対応はできない。また、トレードで取得したチケットはキャンセルや再出品ができない点にも注意が必要だ。

なお、リセールの詳細な実施期間や手順については、ticket boardのマイページおよび公式サイトで随時案内される。確実に利用するためにも、最新情報の確認が重要となる。

チケット流通サービスを利用する方法

ユーザー数の多い『チケジャム』などのサービスでも、大規模公演のチケットが出品される場合がある。出品を待つだけでなく、希望条件を提示して募集をかける「リクエスト機能」を活用する手段もある。

利用時の注意点

チケットの売買には法的な制限が存在する。「チケット不正転売禁止法」により、興行主の同意を得ないまま定価を超える価格で転売する行為は禁止されている。対象となるのは、販売時に転売禁止が明示されているチケットや、日時・座席・入場者が特定されている興行入場券などだ。

そのため、『チケジャム』でも規約および関連法令の遵守が求められており、適正な範囲での利用が前提となる。不当に高額な出品や出どころが不透明なチケットには注意が必要だ。

チケジャムでのリクエスト手順