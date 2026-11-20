今回のブラックフライデーでは、子ども向けのおもちゃやゲーム関連商品にも注目が集まる。特に「PlayStation 5 Pro(PS5 Pro)」や「Nintendo Switch 2」がセール対象になるのか、割引価格や数量限定販売の有無が気になるところだ。
本記事では、イオンブラックフライデー2026のおもちゃ・ゲーム関連のおすすめ商品を紹介する。
イオンブラックフライデー2026の開催期間
2026年の「イオン 超！ブラックフライデーフェス」は、11月20日(金)から全国約600店舗のイオン・イオンスタイルなどで開催される。
また、イオンスタイルオンラインでは11月20日(金)9:00からネット本セールがスタート。店舗よりも終了時間が長く、12月1日(火)9:59まで実施される。
販売方法
開催期間
主な内容
店頭セール
11月20日(金)～30日(月)
全国約600店舗で数量限定品や特価商品を販売
ネットセール
11月20日(金)9:00～12月1日(火)9:59
オンライン限定商品や割引キャンペーン
店頭セールはイオンリテール直営の約380店舗で11月30日(月)まで開催される。
なお、店舗とオンラインでは対象商品や販売数量、セール価格が異なる場合があるため、目当ての商品がどちらで販売されるのか事前に確認しておきたい。
イオンブラックフライデー2026でSwitch 2・PS5 Proは安くなる？割引・ポイント還元情報
イオンブラックフライデー2026では、Nintendo Switch 2やPS5 Proなどの人気ゲーム機も、セット割引やポイント還元を活用してお得に購入できる。
Nintendo Switch 2は、本体・保護フィルム・Switchソフトの3点セットが2,000円引きになるキャンペーンを実施。一方、PS5 Proを含むPS5本体は直接値引きの対象外となるが、WAON POINTの還元を受けられる。
商品
割引・キャンペーン内容
実施期間
Nintendo Switch 2
本体＋保護フィルム＋ソフトの3点セットで2,000円引き
2027年1月11日(月・祝)まで
Nintendo Switch 2
対象決済でWAON POINT基本の10倍
11月20日(金)～30日(月)
PS5 Pro
本体値引きなし・WAON POINT基本の10倍
11月20日(金)～30日(月)
PS5本体
本体値引きなし・WAON POINT基本の10倍
11月20日(金)～30日(月)
Nintendo Switch 2のセット割引は、本州・四国のイオン直営ゲーム取扱店舗が対象となる。
また、ブラックフライデー期間中は、対象のイオンマークのカードやAEON Payなどでゲーム本体・ソフト・周辺機器を購入すると、WAON POINTが基本の10倍付与される。
PS5 ProやPS5本体は直接値引きされないものの、ポイント還元を活用することでお得に購入できるため、対象店舗や決済条件を確認しておきたい。
イオンブラックフライデーのおすすめおもちゃ・ゲームは？
ゲーム機本体
商品名
本体価格
aeon
PlayStation®5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only＋PS5ディスクドライブ セット
59,980円
aeon
54,527円
aeon
【BEE-S-KL6CC】Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）ゼルダの伝説 40周年 アニバーサリーエディション お一人さま1点限り
57,254円
aeon
【BEE-S-KB6PE】Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）スプラトゥーン レイダース セット お一人さま1点限り 4902370554779
59,072円
aeon
10,891円
ゲームソフト
画像
商品名
本体価格
aeon
5,180円
aeon
6,680円
aeon
6,180円
aeon
11,780円
aeon
6,380円
aeon
5,780円
aeon
予約 2026年12月3日発売 PlayStation5 ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ マスターズ版 お一人さま3点限り 4988601012232
10,980円
aeon
予約 2027年4月8日発売 PlayStation5 FINAL FANTASY VII REVELATION お一人さま3点限り 4988601012348
8,680円
aeon
予約 2027年1月15日 PlayStation5 STRANGER THAN HEAVEN お一人さま3点限り 4974365838867
7,650円
おもちゃ
商品名
税込み価格
aeon
ドラえもん はじめての将棋＆九路囲碁DX20 4905040038036 ファミリーゲーム ファミリートイ 室内おもちゃ
1,980円
aeon
2,780円
aeon
ピープル ピタゴラスBASIC 知育いっぱい！ボールコースターサウンド お一人さま1点限り 4977489027605 1.5歳 18ヶ月から
5,780円
aeon
980円
aeon
それいけ！アンパンマン アンパンマンが上手に描けちゃう！天才脳らくがき教室 お一人さま1点限り 4971404317352 知育玩具 1.5歳 18ヶ月から
3,480円
aeon
5,780円
aeon
それいけ！アンパンマン はじめてのブロックワゴン お一人さま1点限り 4543112703033 知育玩具 1.5歳 18カ月から
5,980円