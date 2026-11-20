今回のブラックフライデーでは、子ども向けのおもちゃやゲーム関連商品にも注目が集まる。特に「PlayStation 5 Pro(PS5 Pro)」や「Nintendo Switch 2」がセール対象になるのか、割引価格や数量限定販売の有無が気になるところだ。

本記事では、イオンブラックフライデー2026のおもちゃ・ゲーム関連のおすすめ商品を紹介する。

イオンブラックフライデー2026の開催期間

2026年の「イオン 超！ブラックフライデーフェス」は、11月20日(金)から全国約600店舗のイオン・イオンスタイルなどで開催される。

また、イオンスタイルオンラインでは11月20日(金)9:00からネット本セールがスタート。店舗よりも終了時間が長く、12月1日(火)9:59まで実施される。

販売方法 開催期間 主な内容 店頭セール 11月20日(金)～30日(月) 全国約600店舗で数量限定品や特価商品を販売 ネットセール 11月20日(金)9:00～12月1日(火)9:59 オンライン限定商品や割引キャンペーン

店頭セールはイオンリテール直営の約380店舗で11月30日(月)まで開催される。

なお、店舗とオンラインでは対象商品や販売数量、セール価格が異なる場合があるため、目当ての商品がどちらで販売されるのか事前に確認しておきたい。

イオンブラックフライデー2026でSwitch 2・PS5 Proは安くなる？割引・ポイント還元情報

イオンブラックフライデー2026では、Nintendo Switch 2やPS5 Proなどの人気ゲーム機も、セット割引やポイント還元を活用してお得に購入できる。

Nintendo Switch 2は、本体・保護フィルム・Switchソフトの3点セットが2,000円引きになるキャンペーンを実施。一方、PS5 Proを含むPS5本体は直接値引きの対象外となるが、WAON POINTの還元を受けられる。

商品 割引・キャンペーン内容 実施期間 Nintendo Switch 2 本体＋保護フィルム＋ソフトの3点セットで2,000円引き 2027年1月11日(月・祝)まで Nintendo Switch 2 対象決済でWAON POINT基本の10倍 11月20日(金)～30日(月) PS5 Pro 本体値引きなし・WAON POINT基本の10倍 11月20日(金)～30日(月) PS5本体 本体値引きなし・WAON POINT基本の10倍 11月20日(金)～30日(月)

Nintendo Switch 2のセット割引は、本州・四国のイオン直営ゲーム取扱店舗が対象となる。

また、ブラックフライデー期間中は、対象のイオンマークのカードやAEON Payなどでゲーム本体・ソフト・周辺機器を購入すると、WAON POINTが基本の10倍付与される。

PS5 ProやPS5本体は直接値引きされないものの、ポイント還元を活用することでお得に購入できるため、対象店舗や決済条件を確認しておきたい。

イオンブラックフライデーのおすすめおもちゃ・ゲームは？

ゲーム機本体

ゲームソフト

おもちゃ