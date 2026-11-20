イオンの大型セール「イオンブラックフライデー2026」が、2026年11月20日(金)から全国の対象店舗で開催される。食品や日用品、家電、衣料品など、幅広いジャンルの商品が特別価格で販売される。

本記事では、イオンブラックフライデー2026のおすすめ目玉商品や数量限定品を紹介する。

イオンブラックフライデー2026の開催期間は？店頭・オンラインの日程

2026年の「イオン 超！ブラックフライデーフェス」は、11月20日(金)から全国約600店舗のイオン・イオンスタイルなどで開催される。

イオンリテール直営の約380店舗では11月30日(月)まで実施され、食品や衣料品、家電、日用品など幅広い商品がセール対象となる。

また、店舗での開催に先駆け、10月31日(土)からオンライン限定の先行セールや予約販売もスタート。約600点の特価商品に加え、約5万点に使える15%OFFクーポンなどが用意されている。

セール・キャンペーン 開催日程 主な内容 ご予約販売会 10月31日(土)10:00～11月10日(火)9:59 数量限定商品などの予約受付 ネット限定先行セール 10月31日(土)10:00～11月16日(月)9:59 約600点の特価商品、15%OFFクーポン 店頭ブラックフライデー 11月20日(金)～11月30日(月) 全国約600店舗で限定特価・半額企画など ネット本セール 11月20日(金)9:00～12月1日(火)9:59 オンライン限定の割引キャンペーン イオンショップ特別販売会 10月31日(土)9:00～11月30日(月)23:59 食品・ギフトの特価販売、最大10,000円OFFクーポン

イオンショップでは、食品やギフト商品を中心としたブラックフライデー特

別販売会も実施。最大10,000円OFFのクーポンが用意される。

なお、店頭とオンラインではセールの終了日や対象商品が異なるため、購入予定の商品に合わせて開催期間を確認しておきたい。

イオンブラックフライデーのおすすめ目玉商品は？

スイーツ

イオンブラックフライデー2026では、有名ブランドの洋菓子や焼き菓子、クリスマスシーズンにぴったりのケーキなど、スイーツ類も特別価格で登場している。

イオンショップでは、堂島ジョリエのロールケーキやゴディバのハッピーバッグ、たっぷり楽しめるアーモンドフロランタンなどを販売。家族で味わうお菓子としてはもちろん、友人への手土産や冬のギフトにも適している。

飲料・お酒

イオンブラックフライデー2026では、コーヒーやスープ、ビールの詰め合わせなど、普段の食卓からギフトシーンまで活用できる商品が特別価格で登場している。

イオンショップでは、まとめ買いに便利なドリップコーヒーや、有名メーカーのスティックコーヒーセットなどを販売。自宅用のストックとしてはもちろん、お歳暮をはじめとする年末の贈答品にも適している。

野菜・果物

イオンブラックフライデー2026では、北海道産のじゃがいもやたまねぎ、愛媛県産のみかん、青森県産のりんごなど、季節の味覚を楽しめる青果も特別価格で登場している。

イオンショップでは、じゃがいも・たまねぎ計10kgの詰め合わせをはじめ、箱入りのみかんや糖度13度以上のりんごなどを販売。家庭でのストック用としてだけでなく、お歳暮など冬のギフトにも適している。

米・麺類

イオンブラックフライデー2026では、2026年収穫の新米をはじめ、麺類や冷凍食品など、普段の食事に取り入れやすい食品もセール対象となっている。

イオンショップでは、秋田県産「あきたこまち」や新潟県産「こしひかり」の10kgセットなどを販売。通常の精米に加えて無洗米も取り扱っており、家庭のニーズに合わせて購入できる。