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エールディビジ
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team-logoPSVアイントホーフェン
ADOデンバーグvsPSVはU-NEXTで配信！無料体験登録で月額割引特典あり
Yuta Tokuma
協力：

【10月17日】ADOデンバーグvsPSVのテレビ放送・ネット配信予定｜エールディヴィジ第9節

デン・ハーグ 対 PSVアイントホーフェン
デン・ハーグ
PSVアイントホーフェン
エールディビジ

【佐野航大所属】2026-27エールディヴィジ第9節、ADOデンバーグvsPSVのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年10月17日(土)に行われる2026-27シーズンのエールディヴィジ第9節で、ADOデンバーグと佐野航大が所属するPSVアイントホーフェンが対戦する。

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本記事では、ADOデンバーグvsPSVの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ADOデンバーグvsPSV｜試合日程・キックオフ時間

ADOデンバーグvsPSVは、日本時間10月17日(土)にPSVのホーム、カーズ・ジーンズ・スタディオンで開催される。

  • 大会：2026-27エールディヴィジ第9節
  • 日時：2026年10月17日(土)23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ADOデンバーグvsPSV
  • 会場：カーズ・ジーンズ・スタディオン
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ADOデンバーグvsPSV｜放送・配信予定

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サービス

登録・視聴方法

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※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ADOデンバーグvsPSV｜チーム情報

デン・ハーグ vs PSVアイントホーフェン 予想スタメン

4-4-2
デン・ハーグ crest
デン・ハーグ
HAA
page.match.formation.title
PSVアイントホーフェン crest
PSVアイントホーフェン
PSV
4-3-3
キリアン・ニキエマキリアン・ニキエマM. WaemM. Waemセク・シラセク・シラteam-logoJonasJensen-AbbewP. MulderP. Mulderアレハンドロ・ポゾアレハンドロ・ポゾJ. ZamburekJ. ZamburekJ. KiloJ. KiloJ. HawkingsJ. Hawkingsヤニック・エドゥアルドヤニック・エドゥアルドエヴァン・ロティエエヴァン・ロティエマチェイ・コバールマチェイ・コバールマウロ・ジュニアマウロ・ジュニアセルジーニョ・デストセルジーニョ・デストアルマンド・オビスポアルマンド・オビスポライアン・フラミンゴライアン・フラミンゴ佐野航大佐野航大N. FernandezN. Fernandezフース・ティルフース・ティルS. MijnansS. Mijnansルーベン・ファン・ボメルルーベン・ファン・ボメルエスミル・バジュラクタレヴィッチエスミル・バジュラクタレヴィッチ
PSVアイントホーフェン crest
PSVアイントホーフェン
PSV
4-4-2
デン・ハーグ

先発メンバー

PSVアイントホーフェン

マネージャー

  • R. Peter
  • ピーター・ボス

成績

HAA

HAA - 直近成績

FEY
2-2
SIT
2-3
TWE
2-0
CAM
1-1
TEL
2-2
得点（失点）
7/10
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
PSV

PSV - 直近成績

SHK
1-1
SPA
4-1
TWE
3-2
HEE
2-0
RBL
1-0
得点（失点）
9/6
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

デン・ハーグドローPSVアイントホーフェン
0
1
4
KNVBカップ
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
3
デン・ハーグ badge
デン・ハーグ
HAA
1
終了
エールディビジ
デン・ハーグ badge
デン・ハーグ
HAA
2
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
2
終了
エールディビジ
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
4
デン・ハーグ badge
デン・ハーグ
HAA
0
終了
エールディビジ
デン・ハーグ badge
デン・ハーグ
HAA
0
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
3
終了
エールディビジ
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
3
デン・ハーグ badge
デン・ハーグ
HAA
1
終了
4得点15
2.5 得点以上の試合5/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
フェイエノールトフェイエノールトFEY
8620277+2020
2
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
86112610+1619
3
AZアルクマールAZアルクマールAZ
8611188+1019
4
トゥウェンテトゥウェンテTWE
8521168+817
5
アヤックスアヤックスAJX
84312210+1215
6
フローニンゲンフローニンゲンGRO
84222014+614
7
フォルトゥナ・シッタートフォルトゥナ・シッタートSIT
84221415-114
8
ヘーレンフェーンヘーレンフェーンHEE
93331511+412
9
ゴー・アヘッド・イーグルスゴー・アヘッド・イーグルスGAE
82511917+211
10
エクセルシオールエクセルシオールEXC
93241618-211
11
NECナイメヘンNECナイメヘンNEC
82331314-19
12
カンブールカンブールCAM
82241119-88
13
ユトレヒトユトレヒトUTR
82241425-118
14
スパルタ・ロッテルダムスパルタ・ロッテルダムSPA
81341320-76
15
テルスターテルスターTEL
8134714-76
16
ズヴォレズヴォレZWO
8116621-154
17
デン・ハーグデン・ハーグHAA
8035919-103
18
ヴィレムIIヴィレムIIWII
8026723-162
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
EL出場権
Europa Conference League Playoff
降格プレーオフ
降格


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