【10月17日】ADOデンバーグvsPSVのテレビ放送・ネット配信予定｜エールディヴィジ第9節

日本時間2026年10月17日(土)に行われる2026-27シーズンのエールディヴィジ第9節で、ADOデンバーグと佐野航大が所属するPSVアイントホーフェンが対戦する。
本記事では、ADOデンバーグvsPSVの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
ADOデンバーグvsPSV｜試合日程・キックオフ時間
ADOデンバーグvsPSVは、日本時間10月17日(土)にPSVのホーム、カーズ・ジーンズ・スタディオンで開催される。
- 大会：2026-27エールディヴィジ第9節
- 日時：2026年10月17日(土)23:30キックオフ／日本時間
- 対戦：ADOデンバーグvsPSV
- 会場：カーズ・ジーンズ・スタディオン
ADOデンバーグvsPSV｜放送・配信予定
エールディヴィジのADOデンバーグvsPSVはネット『U-NEXT』がライブ配信を行う。
サービス
登録・視聴方法
※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
ADOデンバーグvsPSVのおすすめ視聴方法
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
ADOデンバーグvsPSV｜チーム情報
デン・ハーグ vs PSVアイントホーフェン 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|8
|6
|2
|0
|27
|7
|+20
|20
勝
勝
勝
勝
分
|2
|8
|6
|1
|1
|26
|10
|+16
|19
勝
負
勝
勝
勝
|3
|8
|6
|1
|1
|18
|8
|+10
|19
負
勝
分
勝
勝
|4
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|+8
|17
分
勝
勝
勝
分
|5
|8
|4
|3
|1
|22
|10
|+12
|15
分
分
勝
勝
負
|6
|8
|4
|2
|2
|20
|14
|+6
|14
勝
勝
分
分
負
|7
|8
|4
|2
|2
|14
|15
|-1
|14
分
勝
負
勝
勝
|8
|9
|3
|3
|3
|15
|11
|+4
|12
勝
負
勝
分
負
|9
|8
|2
|5
|1
|19
|17
|+2
|11
分
分
分
分
負
|10
|9
|3
|2
|4
|16
|18
|-2
|11
負
負
分
負
分
|11
|8
|2
|3
|3
|13
|14
|-1
|9
分
分
負
分
負
|12
|8
|2
|2
|4
|11
|19
|-8
|8
勝
分
勝
分
負
|13
|8
|2
|2
|4
|14
|25
|-11
|8
勝
負
勝
分
負
|14
|8
|1
|3
|4
|13
|20
|-7
|6
分
負
負
分
負
|15
|8
|1
|3
|4
|7
|14
|-7
|6
分
負
分
負
分
|16
|8
|1
|1
|6
|6
|21
|-15
|4
負
負
負
分
負
|17
|8
|0
|3
|5
|9
|19
|-10
|3
分
分
負
負
分
|18
|8
|0
|2
|6
|7
|23
|-16
|2
負
負
負
分
負